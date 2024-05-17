https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html

В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины

В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 17.05.2024

В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины

Отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне, считает министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, баллотирующаяся в Европарламент. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:32

2024-05-17T14:32

2024-05-17T14:32

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне, считает министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, баллотирующаяся в Европарламент. "Я бы была очень осторожна с этим и не стала бы отправлять наши войска на Украину… Это огромный риск. Риск в том, что после этого начнется мировая война", - сказала она в программе общественного вещателя Yle. Майя-Хенрикссон занимает должности министра образования Финляндии и председателя "Шведской народной партии". Кандидат в Европарламент от партии "зеленых" Мария Охисало, в свою очередь, не исключила возможность отправки западных войск, заявив, что Украине "нельзя проиграть" в конфликте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, финляндия, в мире, нато