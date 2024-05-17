https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 17.05.2024
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины
Отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне, считает министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, баллотирующаяся в Европарламент. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:32
2024-05-17T14:32
2024-05-17T14:32
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне, считает министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, баллотирующаяся в Европарламент. "Я бы была очень осторожна с этим и не стала бы отправлять наши войска на Украину… Это огромный риск. Риск в том, что после этого начнется мировая война", - сказала она в программе общественного вещателя Yle. Майя-Хенрикссон занимает должности министра образования Финляндии и председателя "Шведской народной партии". Кандидат в Европарламент от партии "зеленых" Мария Охисало, в свою очередь, не исключила возможность отправки западных войск, заявив, что Украине "нельзя проиграть" в конфликте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, финляндия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Финляндия, В мире, НАТО
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины
Финский министр: отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Отправка западных войск на Украину приведет к мировой войне, считает министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, баллотирующаяся в Европарламент.
"Я бы была очень осторожна с этим и не стала бы отправлять наши войска на Украину… Это огромный риск. Риск в том, что после этого начнется мировая война", - сказала она в программе общественного вещателя Yle.
Майя-Хенрикссон занимает должности министра образования Финляндии и председателя "Шведской народной партии".
Кандидат в Европарламент от партии "зеленых" Мария Охисало, в свою очередь, не исключила возможность отправки западных войск, заявив, что Украине "нельзя проиграть" в конфликте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ
прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
называл опасной риторику Парижа
и Лондона
по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе
обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве
тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".