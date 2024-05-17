https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680331.html

В Польше не обсуждают возможность отправки военных на Украину, заявил Дуда

В Польше не обсуждают возможность отправки военных на Украину, заявил Дуда - РИА Новости, 17.05.2024

В Польше не обсуждают возможность отправки военных на Украину, заявил Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не обсуждают возможность отправки польских военнослужащих на Украину. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:31

2024-05-17T14:31

2024-05-17T14:31

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не обсуждают возможность отправки польских военнослужащих на Украину. "В Польше не ведется речь об отправке наших солдатов на Украину", - заявил Дуда в интервью итальянской газете Giornale. При этом он подчеркнул, что Польша входит в число стран-лидеров ЕС и НАТО по оказанию помощи Украине. "Сегодня мы должны оказывать помощь Украине всеми возможными способами, которые не влекут за собой риск прямого вовлечения членов Североатлантического альянса в войну", - подчеркнул глава государства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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в мире, украина, россия, польша, анджей дуда, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, евросоюз