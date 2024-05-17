https://ria.ru/20240517/ukraina-1946666012.html

Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине

Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине - РИА Новости, 17.05.2024

Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине

Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:41

2024-05-17T13:41

2024-05-17T14:04

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", - сказал Путин в ходе пресс-конференции. Президент отметил, что это не способ ведения субстантивных, серьезных переговоров: "это попытка навязать". "Была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. Попытка навязать закончится тем же самым", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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"С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине "С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине 2024-05-17T13:41 true PT0M21S

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир путин