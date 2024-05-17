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Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине
Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:41
2024-05-17T13:41
2024-05-17T14:04
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", - сказал Путин в ходе пресс-конференции. Президент отметил, что это не способ ведения субстантивных, серьезных переговоров: "это попытка навязать". "Была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. Попытка навязать закончится тем же самым", - заявил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине
"С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине
2024-05-17T13:41
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине
Путин: попытка навязать России условия по Украине закончится ничем
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Президент отметил, что это не способ ведения субстантивных, серьезных переговоров: "это попытка навязать". "Была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. Попытка навязать закончится тем же самым", - заявил Путин.