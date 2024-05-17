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Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 17.05.2024 (обновлено: 14:04 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946666012.html
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине
Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:41
2024-05-17T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", - сказал Путин в ходе пресс-конференции. Президент отметил, что это не способ ведения субстантивных, серьезных переговоров: "это попытка навязать". "Была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. Попытка навязать закончится тем же самым", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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"С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине
"С дуба рухнули?" – Путин о стремлении навязать России условия по Украине
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал попытки навязать России условия по Украине

Путин: попытка навязать России условия по Украине закончится ничем

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Президент отметил, что это не способ ведения субстантивных, серьезных переговоров: "это попытка навязать". "Была попытка нанести стратегическое поражение - не получилось. Попытка навязать закончится тем же самым", - заявил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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