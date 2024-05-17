https://ria.ru/20240517/ukraina-1946665011.html

Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину

Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину - РИА Новости, 17.05.2024

Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать возможные... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:39

2024-05-17T13:39

2024-05-17T13:39

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владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать возможные варианты. На пресс-конференции в Китае у него спросили о том, будет ли означать начало войны присутствие войск Франции на Украине. "Я не французский президент, я не принимаю решения... Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", - сказал президент РФ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон