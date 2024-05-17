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Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946665011.html
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину - РИА Новости, 17.05.2024
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать возможные... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:39
2024-05-17T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать возможные варианты. На пресс-конференции в Китае у него спросили о том, будет ли означать начало войны присутствие войск Франции на Украине. "Я не французский президент, я не принимаю решения... Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", - сказал президент РФ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин ответил на вопрос о возможном введении войск Франции на Украину

Путин: сначала надо понять, будут ли войска Франции на Украине, а потом решать

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать возможные варианты.
На пресс-конференции в Китае у него спросили о том, будет ли означать начало войны присутствие войск Франции на Украине.
"Я не французский президент, я не принимаю решения... Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", - сказал президент РФ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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