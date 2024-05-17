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Путин назвал источник нынешней украинской власти - РИА Новости, 17.05.2024
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13:04 17.05.2024 (обновлено: 13:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946650296.html
Путин назвал источник нынешней украинской власти
Путин назвал источник нынешней украинской власти - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал источник нынешней украинской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что источник нынешней украинской власти – государственный переворот. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:04
2024-05-17T13:31
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украина
россия
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источник нынешней украинской власти – государственный переворот."Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал Путин во время пресс-конференции.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934507296.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин назвал источник нынешней украинской власти

Путин назвал госпереворот источником нынешней украинской власти

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источник нынешней украинской власти – государственный переворот.
"Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал Путин во время пресс-конференции.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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