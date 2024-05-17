https://ria.ru/20240517/ukraina-1946650296.html

Путин назвал источник нынешней украинской власти

Путин назвал источник нынешней украинской власти - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал источник нынешней украинской власти

Президент России Владимир Путин заявил, что источник нынешней украинской власти – государственный переворот. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:31

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россия

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источник нынешней украинской власти – государственный переворот."Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал Путин во время пресс-конференции.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934507296.html

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в мире, украина, россия, владимир путин