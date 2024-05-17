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ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 17.05.2024 (обновлено: 17:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html
ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир
ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир
Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных из-за выхода из строя терминалов Starlink, пишет The Washington Post."В какой-то... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:50
2024-05-17T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных из-за выхода из строя терминалов Starlink, пишет The Washington Post."В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали", — приводит издание слова командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист. Кроме того, украинские солдаты заявили, что на фоне задержки американской помощи им не хватает средств для ведения ответного огня и времени для создания более сильной обороны. Как отмечает издание, украинские военные признают, что российские силы набираются опыта и адаптируются.Газета также указывает на то, что продвижение российских сил вынудило Киев направить часть резервов на север, что может поставить под угрозу другие позиции ВСУ.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946590086.html
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в мире, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина
ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир

WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления ВС РФ на Харьковскую область

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных из-за выхода из строя терминалов Starlink, пишет The Washington Post.

"В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали", — приводит издание слова командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист.
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Кроме того, украинские солдаты заявили, что на фоне задержки американской помощи им не хватает средств для ведения ответного огня и времени для создания более сильной обороны.
Как отмечает издание, украинские военные признают, что российские силы набираются опыта и адаптируются.
Газета также указывает на то, что продвижение российских сил вынудило Киев направить часть резервов на север, что может поставить под угрозу другие позиции ВСУ.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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