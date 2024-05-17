https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html

ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир

ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир - РИА Новости, 17.05.2024

ВСУ "ослепли" перед наступлением ВС России, рассказал украинский командир

Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных из-за выхода из строя терминалов Starlink, пишет The Washington Post."В какой-то... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:50

2024-05-17T11:50

2024-05-17T17:14

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных из-за выхода из строя терминалов Starlink, пишет The Washington Post."В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали", — приводит издание слова командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист. Кроме того, украинские солдаты заявили, что на фоне задержки американской помощи им не хватает средств для ведения ответного огня и времени для создания более сильной обороны. Как отмечает издание, украинские военные признают, что российские силы набираются опыта и адаптируются.Газета также указывает на то, что продвижение российских сил вынудило Киев направить часть резервов на север, что может поставить под угрозу другие позиции ВСУ.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946590086.html

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