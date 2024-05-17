https://ria.ru/20240517/ukraina-1946611776.html

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Винницкой области

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Винницкой области - РИА Новости, 17.05.2024

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Винницкой области

В Винницкой области поврежден энергетический объект, без света остались более 20 тысяч потребителей, утверждает Министерство энергетики Украины в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:21

2024-05-17T11:21

2024-05-17T13:09

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Винницкой области поврежден энергетический объект, без света остались более 20 тысяч потребителей, утверждает Министерство энергетики Украины в Telegram-канале."В Винницкой области повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Обесточены более 23 тысяч абонентов в четырех населенных пунктах", — говорится в публикации.О каком именно объекте идет речь, не уточняется.Кроме того, по данным Минэнерго, в Сумской области по технологическим причинам краткосрочно выключалась высоковольтная воздушная линия. Из-за этого без электричества оставались предприятие теплогенерации и жители Сум, а также объекты железной дороги.Последние дни во всех областях Украины применяются графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль, в стране повреждены или уничтожены 800 объектов теплоснабжения, всего потеряно до восьми гигаватт энергогенерации. На восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

https://ria.ru/20240512/defolt-1945366780.html

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