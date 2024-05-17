Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946602943.html
В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ
В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ
Успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:43
2024-05-17T10:43
россия
украина
киев
владимир зеленский
виталий ганчев
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата. "Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", - говорится в сообщении агентства. При этом, как отмечает Блумберг, дипломат добавил, что союзники Киева "все еще надеются", что с обещанной помощью США и других стран украинские войска смогут стабилизировать фронт. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, виталий ганчев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире, евросоюз
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз
В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ

Bloomberg: союзники Украины обеспокоены успехами российских войск на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
«
"Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
При этом, как отмечает Блумберг, дипломат добавил, что союзники Киева "все еще надеются", что с обещанной помощью США и других стран украинские войска смогут стабилизировать фронт.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"
16 мая, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала