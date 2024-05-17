https://ria.ru/20240517/ukraina-1946602943.html

В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ

В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

В ЕС обеспокоены успехами России на Украине, пишут СМИ

Успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:43

2024-05-17T10:43

2024-05-17T10:43

россия

украина

киев

владимир зеленский

виталий ганчев

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Успехи сил РФ на Украине беспокоят союзников Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата. "Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники обеспокоены по поводу успехов России", - говорится в сообщении агентства. При этом, как отмечает Блумберг, дипломат добавил, что союзники Киева "все еще надеются", что с обещанной помощью США и других стран украинские войска смогут стабилизировать фронт. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html

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украина

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россия, украина, киев, владимир зеленский, виталий ганчев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире, евросоюз