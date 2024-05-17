Рейтинг@Mail.ru
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 17.05.2024 (обновлено: 10:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946590086.html
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* сильно тревожится из-за наступления российской армии по всему фронту, пишет IL Fatto Quotidiano. "В словах главы украинской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:40
2024-05-17T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* сильно тревожится из-за наступления российской армии по всему фронту, пишет IL Fatto Quotidiano. "В словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*, сказанных им в интервью газете New York Times, чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи", — говорится в публикации. Издание напомнило слова Буданова* о том, что Украина стоит на краю пропасти из-за прорыва российских военных в районе Авдеевки и в Харьковской области. В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский остался одним из немногих, кто еще говорит о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения ударов российской армии, но даже он высказывается сейчас об этом гораздо менее уверенно, чем год назад.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ. * Внесен в список террористов и экстремистовПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ

FQ: Буданов сильно обеспокоен наступлением ВС РФ по всему фронту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* сильно тревожится из-за наступления российской армии по всему фронту, пишет IL Fatto Quotidiano.

"В словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*, сказанных им в интервью газете New York Times, чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи", — говорится в публикации.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Украли участок фронта". На Украине ищут виноватых в харьковской катастрофе
Вчера, 08:00
Издание напомнило слова Буданова* о том, что Украина стоит на краю пропасти из-за прорыва российских военных в районе Авдеевки и в Харьковской области.

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский остался одним из немногих, кто еще говорит о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения ударов российской армии, но даже он высказывается сейчас об этом гораздо менее уверенно, чем год назад.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала