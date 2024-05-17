Решение России вызвало панику у Буданова*, пишут СМИ
FQ: Буданов сильно обеспокоен наступлением ВС РФ по всему фронту
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* сильно тревожится из-за наступления российской армии по всему фронту, пишет IL Fatto Quotidiano.
"В словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*, сказанных им в интервью газете New York Times, чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи", — говорится в публикации.
"В словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*, сказанных им в интервью газете New York Times, чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи", — говорится в публикации.
Издание напомнило слова Буданова* о том, что Украина стоит на краю пропасти из-за прорыва российских военных в районе Авдеевки и в Харьковской области.
В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский остался одним из немногих, кто еще говорит о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения ударов российской армии, но даже он высказывается сейчас об этом гораздо менее уверенно, чем год назад.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский остался одним из немногих, кто еще говорит о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения ударов российской армии, но даже он высказывается сейчас об этом гораздо менее уверенно, чем год назад.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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