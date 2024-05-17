https://ria.ru/20240517/ukraina-1946576236.html

Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье

Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024

Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье

Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:04

2024-05-17T07:04

2024-05-17T07:05

специальная военная операция на украине

одесса

киев

владимир зеленский

александр сырский

происшествия

россия

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "По поводу новых сотрудников ТЦК: большая часть их приехала из Одессы и Киева. В основном русскоязычные. Передвигаются на микроавтобусах с одесскими и киевскими номерами. В основном работают по адресам, опрашивают соседей, иногда просто взламывают квартиры, выволакивают из них потенциальных призывников", - рассказал о действиях украинских военкомов командир подпольщиков "Град". Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html

одесса

киев

россия

украина

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одесса, киев, владимир зеленский, александр сырский, происшествия, россия, украина