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Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье
Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:04
2024-05-17T07:04
2024-05-17T07:05
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "По поводу новых сотрудников ТЦК: большая часть их приехала из Одессы и Киева. В основном русскоязычные. Передвигаются на микроавтобусах с одесскими и киевскими номерами. В основном работают по адресам, опрашивают соседей, иногда просто взламывают квартиры, выволакивают из них потенциальных призывников", - рассказал о действиях украинских военкомов командир подпольщиков "Град". Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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одесса, киев, владимир зеленский, александр сырский, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Происшествия, Россия, Украина
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье
Подполье: военкомы из Киева взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников