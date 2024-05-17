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Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 17.05.2024 (обновлено: 07:05 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946576236.html
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье
Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:04
2024-05-17T07:05
специальная военная операция на украине
одесса
киев
владимир зеленский
александр сырский
происшествия
россия
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "По поводу новых сотрудников ТЦК: большая часть их приехала из Одессы и Киева. В основном русскоязычные. Передвигаются на микроавтобусах с одесскими и киевскими номерами. В основном работают по адресам, опрашивают соседей, иногда просто взламывают квартиры, выволакивают из них потенциальных призывников", - рассказал о действиях украинских военкомов командир подпольщиков "Град". Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html
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одесса, киев, владимир зеленский, александр сырский, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Происшествия, Россия, Украина
Военкомы на Украины взламывают квартиры в Херсоне, заявили в подполье

Подполье: военкомы из Киева взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Военкомы, присланные из Одессы и Киева, взламывают квартиры херсонцев в поисках призывников, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"По поводу новых сотрудников ТЦК: большая часть их приехала из Одессы и Киева. В основном русскоязычные. Передвигаются на микроавтобусах с одесскими и киевскими номерами. В основном работают по адресам, опрашивают соседей, иногда просто взламывают квартиры, выволакивают из них потенциальных призывников", - рассказал о действиях украинских военкомов командир подпольщиков "Град".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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05:41
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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