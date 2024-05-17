https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574567.html

Экс-разведчик ВС США назвал F-16 проклятием для Украины

Экс-разведчик ВС США назвал F-16 проклятием для Украины - РИА Новости, 17.05.2024

Экс-разведчик ВС США назвал F-16 проклятием для Украины

Истребители F-16, которые Украина надеется получить этим летом станут для нее проклятием, первый такой самолет уничтожат в первый же день, как он появится в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:34

2024-05-17T06:34

2024-05-17T07:10

специальная военная операция на украине

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алексей гончаренко

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Истребители F-16, которые Украина надеется получить этим летом станут для нее проклятием, первый такой самолет уничтожат в первый же день, как он появится в зоне СВО, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Я думаю, что эти самолеты станут проклятием для Украины. Вокруг истребителей подняли такую шумиху, что вот, они сразу все поменяют. Что как только F-16 появится на поле боя, для Украины все наладится. Это просто-напросто не тот случай… Первый истребитель уничтожат ровно в первый же день, как они появятся в зоне специальной военной операции и в этот момент Украина поймет, что "волшебного оружия" не существует", - сказал Риттер. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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украина, россия, сша, скотт риттер, алексей гончаренко, сергей лавров, нато, f-16, в мире