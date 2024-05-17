https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574098.html
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации - РИА Новости, 17.05.2024
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации
Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:24
2024-05-17T06:24
2024-05-17T07:03
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки. Роман Мороз, проходивший службу в ТЦК, которая занимается мобилизацией на Украине, сам попал на фронт. В феврале 2024 года часть сотрудников ТЦК собрали в командировку для усиления обороны Авдеевки. "Собрали нас и сказали, что едете в район Авдеевки, со всех ТЦК съехались. Много людей написали отказ сразу. У них были справки разные, можно было отказаться, а у тех, кто здоровый, не получалось отказаться", - рассказал Мороз РИА Новости. По его словам, сотрудников ТЦК отправили в Миргород для докомплектации роты, которую планировалось отправить для постройки фортификационных сооружений на второй линии украинской обороны. Но люди поняли "к чему дело идет" и написали отказы. "Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - объяснил военнопленный. Из этих 18 человек восемь отправили в Авдеевку, где Мороз и попал в плен при российском штурме позиций. Куда отправили остальных десять человек, пленный не знает.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html
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Пленный: сотрудники ТЦК писали отказы, когда их призывали для обороны Авдеевки
Сотрудник украинского ТЦК, попавший в плен, рассказал, как его коллеги массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки.
"Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - рассказал Роман Мороз.
2024-05-17T06:24
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в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации
Пленный: сотрудники ТЦК писали отказы, когда их призывали для обороны Авдеевки
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки.
Роман Мороз, проходивший службу в ТЦК, которая занимается мобилизацией на Украине, сам попал на фронт. В феврале 2024 года часть сотрудников ТЦК собрали в командировку для усиления обороны Авдеевки.
"Собрали нас и сказали, что едете в район Авдеевки, со всех ТЦК съехались. Много людей написали отказ сразу. У них были справки разные, можно было отказаться, а у тех, кто здоровый, не получалось отказаться", - рассказал Мороз РИА Новости.
По его словам, сотрудников ТЦК отправили в Миргород для докомплектации роты, которую планировалось отправить для постройки фортификационных сооружений на второй линии украинской обороны. Но люди поняли "к чему дело идет" и написали отказы.
"Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - объяснил военнопленный.
Из этих 18 человек восемь отправили в Авдеевку
, где Мороз и попал в плен при российском штурме позиций. Куда отправили остальных десять человек, пленный не знает.