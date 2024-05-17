Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 17.05.2024 (обновлено: 07:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574098.html
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации - РИА Новости, 17.05.2024
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации
Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:24
2024-05-17T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946575721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8a588708e2375e1287b888e28136100.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки. Роман Мороз, проходивший службу в ТЦК, которая занимается мобилизацией на Украине, сам попал на фронт. В феврале 2024 года часть сотрудников ТЦК собрали в командировку для усиления обороны Авдеевки. "Собрали нас и сказали, что едете в район Авдеевки, со всех ТЦК съехались. Много людей написали отказ сразу. У них были справки разные, можно было отказаться, а у тех, кто здоровый, не получалось отказаться", - рассказал Мороз РИА Новости. По его словам, сотрудников ТЦК отправили в Миргород для докомплектации роты, которую планировалось отправить для постройки фортификационных сооружений на второй линии украинской обороны. Но люди поняли "к чему дело идет" и написали отказы. "Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - объяснил военнопленный. Из этих 18 человек восемь отправили в Авдеевку, где Мороз и попал в плен при российском штурме позиций. Куда отправили остальных десять человек, пленный не знает.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946570825.html
авдеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный: сотрудники ТЦК писали отказы, когда их призывали для обороны Авдеевки
Сотрудник украинского ТЦК, попавший в плен, рассказал, как его коллеги массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки. "Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - рассказал Роман Мороз.
2024-05-17T06:24
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946575721_443:0:1883:1080_1920x0_80_0_0_c608334f373b4ec5670e20675859f5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о массовых отказах сотрудников ТЦК от мобилизации

Пленный: сотрудники ТЦК писали отказы, когда их призывали для обороны Авдеевки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Попавший в плен сотрудник украинского Территориального центра комплектования (ТЦК) рассказал, что его сослуживцы массово писали отказы, когда их призвали для обороны Авдеевки.
Роман Мороз, проходивший службу в ТЦК, которая занимается мобилизацией на Украине, сам попал на фронт. В феврале 2024 года часть сотрудников ТЦК собрали в командировку для усиления обороны Авдеевки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*
05:41
"Собрали нас и сказали, что едете в район Авдеевки, со всех ТЦК съехались. Много людей написали отказ сразу. У них были справки разные, можно было отказаться, а у тех, кто здоровый, не получалось отказаться", - рассказал Мороз РИА Новости.
По его словам, сотрудников ТЦК отправили в Миргород для докомплектации роты, которую планировалось отправить для постройки фортификационных сооружений на второй линии украинской обороны. Но люди поняли "к чему дело идет" и написали отказы.
"Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - объяснил военнопленный.
Из этих 18 человек восемь отправили в Авдеевку, где Мороз и попал в плен при российском штурме позиций. Куда отправили остальных десять человек, пленный не знает.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В подполье рассказали, как военкомы на Украине задерживают жителей Херсона
05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала