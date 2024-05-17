https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html

Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*

Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.05.2024

Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*

Боевиков организации "Правый сектор"* использовали в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости житель села... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:41

2024-05-17T05:41

2024-05-17T06:38

специальная военная операция на украине

семеновка (краматорск)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Боевиков организации "Правый сектор"* использовали в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости житель села Семеновка Сергей, эвакуированный в конце апреля. По словам Сергея, члены организации в боевых действиях не участвовали, а контролировали украинские войска, чтобы те не покидали позиций. "Я слышал, "Правый сектор"* нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы", - рассказал собеседник агентства. Житель села добавил, что в процессе продвижения российских войск из Семеновки нацгвардейцы отходили в Новоселовку. "Вся Новоселовка забита (военными ВСУ - ред.), еще год назад вывезли всех гражданских, она была пустая", - отметил эвакуированный житель Семеновки. Об освобождении Семеновки Ясиноватского района ДНР в начале мая 2024 года сообщало министерство обороны РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

семеновка (краматорск)

россия

донецкая народная республика

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семеновка (краматорск), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, украина