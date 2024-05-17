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Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:41 17.05.2024 (обновлено: 06:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571513.html
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.05.2024
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*
Боевиков организации "Правый сектор"* использовали в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости житель села... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:41
2024-05-17T06:38
специальная военная операция на украине
семеновка (краматорск)
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Боевиков организации "Правый сектор"* использовали в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости житель села Семеновка Сергей, эвакуированный в конце апреля. По словам Сергея, члены организации в боевых действиях не участвовали, а контролировали украинские войска, чтобы те не покидали позиций. "Я слышал, "Правый сектор"* нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы", - рассказал собеседник агентства. Житель села добавил, что в процессе продвижения российских войск из Семеновки нацгвардейцы отходили в Новоселовку. "Вся Новоселовка забита (военными ВСУ - ред.), еще год назад вывезли всех гражданских, она была пустая", - отметил эвакуированный житель Семеновки. Об освобождении Семеновки Ясиноватского района ДНР в начале мая 2024 года сообщало министерство обороны РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html
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семеновка (краматорск)
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донецкая народная республика
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семеновка (краматорск), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Семеновка (Краматорск), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
Житель Семеновки рассказал о заградотряде "Правого сектора"*

Житель Семеновки: "Правый сектор" использовали в качестве заградотряда для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Боевиков организации "Правый сектор"* использовали в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости житель села Семеновка Сергей, эвакуированный в конце апреля.
По словам Сергея, члены организации в боевых действиях не участвовали, а контролировали украинские войска, чтобы те не покидали позиций.
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"Я слышал, "Правый сектор"* нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы", - рассказал собеседник агентства.
Житель села добавил, что в процессе продвижения российских войск из Семеновки нацгвардейцы отходили в Новоселовку.
"Вся Новоселовка забита (военными ВСУ - ред.), еще год назад вывезли всех гражданских, она была пустая", - отметил эвакуированный житель Семеновки.
Об освобождении Семеновки Ясиноватского района ДНР в начале мая 2024 года сообщало министерство обороны РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСеменовка (Краматорск)РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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