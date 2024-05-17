https://ria.ru/20240517/ukraina-1946570825.html

В подполье рассказали, как военкомы на Украине задерживают жителей Херсона

В подполье рассказали, как военкомы на Украине задерживают жителей Херсона - РИА Новости, 17.05.2024

В подполье рассказали, как военкомы на Украине задерживают жителей Херсона

Военкомы с западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:15

2024-05-17T05:15

2024-05-17T06:32

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Указания на отработку исключительно мужчин с регистрацией в Херсонской области. Выходцев из других областей отпускают после проверки документов. Действуют жестко, не принимают во внимание наличие оснований на отсрочку от призыва. Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть. Поэтому нас стараются призвать и отправить в мясорубку", - рассказал херсонский подпольщик "Град". Ранее сотрудники одесского военкомата в ходе очередной облавы на военнообязанных избили мужчину в автобусе, попутно залив пассажиров из перцового баллончика.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

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украина, херсон, херсонская область , происшествия, россия