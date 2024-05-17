https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат

Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат - РИА Новости, 17.05.2024

Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат

С каждым днем ситуация на Украине все больше с печальной точностью начинает походить на кровавый и бессмысленный финал Третьего рейха, когда на майских... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:01

аналитика

украина

сша

киев

энтони блинкен

мария захарова

владислав селезнев

вооруженные силы украины

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С каждым днем ситуация на Украине все больше с печальной точностью начинает походить на кровавый и бессмысленный финал Третьего рейха, когда на майских страницах гитлеровских газет советские войска были на грани разгрома, а по факту умирать за фюрера уже отправляли особей обоего пола вплоть до подросткового возраста.Неожиданный приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев был связан именно с этим.Многие отечественные и иностранные обозреватели посчитали, что он приезжал, чтобы подбодрить Зеленского и убедиться, что шайка с Банковой все еще контролирует ситуацию.Однако появилась информация, что главной задачей Блинкена было не допустить пустопорожней траты Зеленским 61 миллиарда долларов. Логика проста: военная помощь США не будет иметь смысла, если у киевского режима не будет достаточно людей, чтобы использовать поступающую технику и оружие против русских. По словам Блинкена, "Украина переживает критический момент, расширение мобилизации в стране является трудным, но необходимым решением".В переводе на русский — США требуют от Зеленского всеобщей, полной, тотальной, срочной мобилизации. Поиграв на гитаре, Блинкен объяснил, что приказ "воевать до последнего украинца" — это не метафора, а план действий, за который Зеленский ответит лично.И кровавый клоун взял под козырек.Вчера появилась информация из украинского Генштаба, согласно которой в рамках исполнения закона об ужесточении правил мобилизации, который вступает в силу 18 мая, за счет снижения возрастной планки до 25 лет ВСУ планируют получить дополнительно 100 тысяч молодых солдат, которые будут немедленно отправлены на фронт, потому что времени на их подготовку просто нет.А его у Киева действительно нет.Российские войска наступают по широкому фронту и каждый день наносят врагу колоссальные потери в стиле "N-ская мясорубка", когда обезумевшее от неопределенности руководство ВСУ кидает тающие резервы во все новые дыры и котлы, ценой тысяч жизней, вместо отступления пытаясь как-то затормозить продвижение наших соединений. В западных СМИ расходится мнение, что "Украина потеряет большую часть армии, если вместо сдачи Харьковской области решит удерживать регион".Есть все признаки того, что Банковая идет ва-банк и готова убить целое поколение молодых украинцев, чтобы к моменту неизбежных переговоров с Россией (это они так называют капитуляцию) под их контролем оставалось как можно больше квадратных километров. Сколько на этих квадратных километрах будет прямоугольных могил — неважно.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях прямо заявила, что закон о мобилизации является актом геноцида в отношении населения страны. При этом украинское руководство к отправке на смерть своих граждан относится совершенно спокойно и даже с энтузиазмом. Например, на днях экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев гордо заявил, что скоро в ряды ВСУ может направиться каждый десятый мужчина призывного возраста.На фоне того, что каждый мужчина призывного возраста отчаянно не хочет бессмысленно подыхать, на остатках Украины спринтерскими темпами растет "ухилянтство", а на фронте — дезертирство и массовая сдача в плен.Дошло до того, что в связи с массовым бегством военнослужащих ВСУ в Харьковской области был введен план-перехват, а судя по оперативным данным, в Константиновку, Славянск, Павлоград, Запорожье и Харьков начинают массово прибывать сотни сотрудников ТЦК, которые при поддержке Нацгвардии и СБУ будут проводить в этих городах тотальную мобилизацию, то есть фактически без ограничений по возрасту.По данным пророссийского подполья, в Херсоне местные ТЦК начали платить пенсионерам за предоставление информации об "ухилянтах", а насильно мобилизованных держат в одной общей клетке на территории бывшей автошколы.По информации в войсках, в районе Волчанска украинские солдаты, несогласные с планом Блинкена, сдаются в плен "целыми толпами".Идея же отправить на убой сто тысяч 25-летних — это преступление не только перед нынешней Украиной, но и Украиной будущей (пока мы еще можем об этом говорить). Уже сейчас потери, которые понесли украинские войска за время конфликта, пробили в демографии страны зияющую брешь. Анализируя ситуацию с потерями ВСУ, военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел заявил, что "ВСУ потеряли слишком много живой силы, это — невосполнимые потери".Молодые 25-летние граждане Украины, за которыми через несколько дней начнется охота, родились в 1998-1999 годах — в период, когда в стране появилось на свет рекордно низкое число мальчиков. В случае их гибели на фронте и с учетом того, что сейчас Украина находится в глубочайшей демографической яме, уничтожение еще одного молодого поколения может в итоге навсегда сбросить демографический вопрос страны в Марианскую впадину.По различным данным, на нынешний момент ежедневные потери ВСУ в среднем составляют 1000-1500 человек. Это означает, что, даже если влажные мечты Киева о свежем стотысячном войске будут приведены в исполнение, для его уничтожения нам потребуется не больше трех месяцев.Если данная цена в обмен на небольшую отсрочку финала устраивает кукловодов этого дьявольского супермаркета и его безвольных овощей — так тому и быть.Да, это страшно и больно. Как советские солдаты не испытывали удовольствия, уничтожая малолетних бойцов гитлерюгенда, так и наши бойцы не будут радоваться смертям молодых людей, с которыми мы могли бы вместе строить новую Украину.Мы воюем не против Украины и ее граждан, а за свое будущее и будущее наших детей, на которых нацелились те, кто сейчас толкают Украину в пропасть. Но если нам не оставят выбора — мы будем вынуждены идти до конца.И на вопрос — "мы или они?" — всегда без колебаний выберем "мы".

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946310558.html

https://ria.ru/20240516/vsu-1946412371.html

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https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

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аналитика, украина, сша, киев, энтони блинкен, мария захарова, владислав селезнев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, европейский совет