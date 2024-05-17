https://ria.ru/20240517/udar-1946796799.html

По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье

По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье - РИА Новости, 17.05.2024

По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье

В Херсоне по наводке подполья нанесён удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:28

2024-05-17T21:28

2024-05-17T21:28

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. В Херсоне по наводке подполья нанесён удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "На выходных по нашей наводке в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Мы отследили, что там находится патрульная полиция, опера, те, что ходят в штатском и СБУ наездами. У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно. ...Мы внимательно следим за нацистами. И всеми, кто им помогает, никто из них не сможет спать спокойно", — рассказал командир подпольщиков. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подпольщиков, работающих на оккупированной ВСУ части Херсонской области, мужественными и решительными людьми. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

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