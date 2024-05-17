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По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/udar-1946796799.html
По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье
По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье - РИА Новости, 17.05.2024
По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье
В Херсоне по наводке подполья нанесён удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:28
2024-05-17T21:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. В Херсоне по наводке подполья нанесён удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "На выходных по нашей наводке в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Мы отследили, что там находится патрульная полиция, опера, те, что ходят в штатском и СБУ наездами. У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно. ...Мы внимательно следим за нацистами. И всеми, кто им помогает, никто из них не сможет спать спокойно", — рассказал командир подпольщиков. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подпольщиков, работающих на оккупированной ВСУ части Херсонской области, мужественными и решительными людьми. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Безопасность
По месту дислокации СБУ в Херсоне нанесли удар, заявило подполье

Подполье: ВС РФ по наводке атаковали место дислокации СБУ в Херсоне

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС России. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. В Херсоне по наводке подполья нанесён удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"На выходных по нашей наводке в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Мы отследили, что там находится патрульная полиция, опера, те, что ходят в штатском и СБУ наездами. У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно. ...Мы внимательно следим за нацистами. И всеми, кто им помогает, никто из них не сможет спать спокойно", — рассказал командир подпольщиков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подпольщиков, работающих на оккупированной ВСУ части Херсонской области, мужественными и решительными людьми.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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