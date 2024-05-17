https://ria.ru/20240517/udar-1946775219.html

Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области

Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области - РИА Новости, 17.05.2024

Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:20

2024-05-17T19:20

2024-05-17T19:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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россия

дмитрий песков

одесса

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег."В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание", — сказал собеседник агентства, предоставив фото, на котором виден дым.По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства, а также зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами.Незадолго до этого, по информации Лебедева, армия ударила по воинской части в пригороде Одессы. Подпольщик уточнил, что в последнее время в ее сторону по три раза в сутки проезжали грузовики с военной техникой.Днем воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240517/poltava-1946611175.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, одесская область, россия, дмитрий песков, одесса, сергей лебедев