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Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области
Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:20
2024-05-17T19:20
2024-05-17T19:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег."В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание", — сказал собеседник агентства, предоставив фото, на котором виден дым.По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства, а также зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами.Незадолго до этого, по информации Лебедева, армия ударила по воинской части в пригороде Одессы. Подпольщик уточнил, что в последнее время в ее сторону по три раза в сутки проезжали грузовики с военной техникой.Днем воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240517/poltava-1946611175.html
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вооруженные силы рф, одесская область, россия, дмитрий песков, одесса, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Одесса, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области
Лебедев: ВС нанесли удар по порту Южного под Одессой, где готовят плавсредства