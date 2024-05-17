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Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 17.05.2024 (обновлено: 19:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/udar-1946775219.html
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области
Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:20
2024-05-17T19:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
одесская область
россия
дмитрий песков
одесса
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег."В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание", — сказал собеседник агентства, предоставив фото, на котором виден дым.По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства, а также зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами.Незадолго до этого, по информации Лебедева, армия ударила по воинской части в пригороде Одессы. Подпольщик уточнил, что в последнее время в ее сторону по три раза в сутки проезжали грузовики с военной техникой.Днем воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240517/poltava-1946611175.html
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вооруженные силы рф, одесская область, россия, дмитрий песков, одесса, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Одесса, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по порту города Южный в Одесской области

Лебедев: ВС нанесли удар по порту Южного под Одессой, где готовят плавсредства

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции на месте удара по порту в Одесской области
Сотрудники полиции на месте удара по порту в Одесской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции на месте удара по порту в Одесской области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.
"В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание", — сказал собеседник агентства, предоставив фото, на котором виден дым.
По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства, а также зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами.
Незадолго до этого, по информации Лебедева, армия ударила по воинской части в пригороде Одессы. Подпольщик уточнил, что в последнее время в ее сторону по три раза в сутки проезжали грузовики с военной техникой.
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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
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Днем воздушная тревога звучала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФОдесская областьРоссияДмитрий ПесковОдессаСергей Лебедев
 
 
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