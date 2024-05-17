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В Луганске раскрыли убийство, за которым стоял участник "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.05.2024
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20:46 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html
В Луганске раскрыли убийство, за которым стоял участник "Давай поженимся"
В Луганске раскрыли убийство, за которым стоял участник "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.05.2024
В Луганске раскрыли убийство, за которым стоял участник "Давай поженимся"
Убийство 10-летней давности раскрыли в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:46
2024-05-17T20:46
происшествия
луганская народная республика
луганск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Убийство 10-летней давности раскрыли в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый пытались выехать на территорию Краснодона (ЛНР). Потеряв ориентир, они решили уточнить направление у двух прохожих, но заметив у одного из них материальные ценности, поменяли планы. "Угрожая оружием, они насильно посадили их в салон автомобиля и вывезли в лесополосу, расположенную в Луганске", - сказала Марковская. По ее словам, обвиняемый несколько раз выстрелил в одного из мужчин, после чего спрятал тело и покинул территорию ЛНР. Личность преступника была установлена, однако тогда поиски не увенчались успехом. После образования в 2022 году органов СК России на территории республики следователи стал изучать материалы архивных дел и смогли завершить расследование. "Местонахождение мужчины было установлено. Он был задержан в Батайске и этапирован в Луганск. Следователем Ленинского следственного отдела города Луганска собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнила собеседник агентства. Марковская отметила, что работа проводилась во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска МВД по ЛНР и УМВД России по Ростовской области. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, фигурант дела - уроженец Ростовской области, который в 2019 году принимал участие в популярном телешоу "Давай поженимся", но невеста отдала предпочтение другому кандидату.
https://ria.ru/20240515/ubiystvo-1946271513.html
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луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Луганске раскрыли убийство, за которым стоял участник "Давай поженимся"

Марковская: в Луганске раскрыли убийство 10-летней давности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Убийство 10-летней давности раскрыли в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый пытались выехать на территорию Краснодона (ЛНР). Потеряв ориентир, они решили уточнить направление у двух прохожих, но заметив у одного из них материальные ценности, поменяли планы.
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"Угрожая оружием, они насильно посадили их в салон автомобиля и вывезли в лесополосу, расположенную в Луганске", - сказала Марковская.
По ее словам, обвиняемый несколько раз выстрелил в одного из мужчин, после чего спрятал тело и покинул территорию ЛНР. Личность преступника была установлена, однако тогда поиски не увенчались успехом. После образования в 2022 году органов СК России на территории республики следователи стал изучать материалы архивных дел и смогли завершить расследование.
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"Местонахождение мужчины было установлено. Он был задержан в Батайске и этапирован в Луганск. Следователем Ленинского следственного отдела города Луганска собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнила собеседник агентства.
Марковская отметила, что работа проводилась во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска МВД по ЛНР и УМВД России по Ростовской области.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, фигурант дела - уроженец Ростовской области, который в 2019 году принимал участие в популярном телешоу "Давай поженимся", но невеста отдала предпочтение другому кандидату.
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