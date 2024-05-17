https://ria.ru/20240517/tyumen-1946578038.html

Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор

Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор - РИА Новости, 17.05.2024

Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор

У Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, заявил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:31

2024-05-17T07:31

2024-05-17T07:31

тюменская область

экономика

технологии

тюменская область

тюмень

россия

александр моор

михаил кузнецов (экс-губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938558621_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_0c927971043dac7533bd166c23f9b58e.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. У Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюмени перед участниками Технологической недели для нефтегазовой промышленности TNF. Александр Моор принял участие в пленарной сессии "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности". "Сегодня здесь сосредоточен мощный научно-исследовательский потенциал и представлены все крупнейшие участники рынка. Тюмень имеет очень серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации", - сказал Моор. Губернатор отметил, что обеспечение технологического суверенитета зависит прежде всего от реализации потенциала отечественной промышленности, одним из необходимых условий решения этой масштабной задачи является повышение эффективности межотраслевого взаимодействия и выстраивание надежных кооперационных цепочек. "Вполне закономерно, что сегодня эти актуальные вопросы обсуждаются в столице Тюменской области. Здесь имеется солидный опыт реализации инвестиционных проектов в производственной и научной сферах", – цитирует слова губернатора его пресс-служба. Моор пригласил участников сессии к сотрудничеству с ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и предложил компаниям локализовать производство на территории Тюменской области. "Мы для этого сделаем все необходимые условия", - заверил он. В Тюменской области сформирована объединенная в одну экосистему инфраструктура господдержки промышленных предприятий и разработчиков наукоемких технологий. "Огромную поддержку нам оказывают и Тюменский нефтегазовый кластер, и Промышленно-энергетический форум TNF. Мы надеемся, что в сентябре этого года он станет выставкой достижений энергетического машиностроения по направлению нефтегазового оборудования. Понятно, что есть и альтернативные площадки. Но такой поддержки с точки зрения соглашений и дорожных карт нам не оказывает никто. И мы хотим из года в год демонстрировать именно здесь результаты нашей деятельности за предыдущее время", – отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов. Технологическая неделя проходит в Тюмени с 15 по 17 мая на площадке НОВАТЭК НТЦ в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, в ней участвуют представители 80 компаний из 18 регионов России.

https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html

https://ria.ru/20240403/kachestvo-1937589810.html

https://ria.ru/20240329/klaster-1936727757.html

тюменская область

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, тюменская область, тюмень, россия, александр моор, михаил кузнецов (экс-губернатор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)