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Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор - РИА Новости, 17.05.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
07:31 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tyumen-1946578038.html
Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор
Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор - РИА Новости, 17.05.2024
Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор
У Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:31
2024-05-17T07:31
тюменская область
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технологии
тюменская область
тюмень
россия
александр моор
михаил кузнецов (экс-губернатор)
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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. У Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюмени перед участниками Технологической недели для нефтегазовой промышленности TNF. Александр Моор принял участие в пленарной сессии "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности". "Сегодня здесь сосредоточен мощный научно-исследовательский потенциал и представлены все крупнейшие участники рынка. Тюмень имеет очень серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации", - сказал Моор. Губернатор отметил, что обеспечение технологического суверенитета зависит прежде всего от реализации потенциала отечественной промышленности, одним из необходимых условий решения этой масштабной задачи является повышение эффективности межотраслевого взаимодействия и выстраивание надежных кооперационных цепочек. "Вполне закономерно, что сегодня эти актуальные вопросы обсуждаются в столице Тюменской области. Здесь имеется солидный опыт реализации инвестиционных проектов в производственной и научной сферах", – цитирует слова губернатора его пресс-служба. Моор пригласил участников сессии к сотрудничеству с ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и предложил компаниям локализовать производство на территории Тюменской области. "Мы для этого сделаем все необходимые условия", - заверил он. В Тюменской области сформирована объединенная в одну экосистему инфраструктура господдержки промышленных предприятий и разработчиков наукоемких технологий. "Огромную поддержку нам оказывают и Тюменский нефтегазовый кластер, и Промышленно-энергетический форум TNF. Мы надеемся, что в сентябре этого года он станет выставкой достижений энергетического машиностроения по направлению нефтегазового оборудования. Понятно, что есть и альтернативные площадки. Но такой поддержки с точки зрения соглашений и дорожных карт нам не оказывает никто. И мы хотим из года в год демонстрировать именно здесь результаты нашей деятельности за предыдущее время", – отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов. Технологическая неделя проходит в Тюмени с 15 по 17 мая на площадке НОВАТЭК НТЦ в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, в ней участвуют представители 80 компаний из 18 регионов России.
https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html
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экономика, технологии, тюменская область, тюмень, россия, александр моор, михаил кузнецов (экс-губернатор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тюменская область, Экономика, Технологии, Тюменская область, Тюмень, Россия, Александр Моор, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Тюмень может стать технологическим хабом для ТЭК, заявил губернатор

Моор: у Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. У Тюменской области есть серьезные амбиции стать технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюмени перед участниками Технологической недели для нефтегазовой промышленности TNF.
Александр Моор принял участие в пленарной сессии "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности".
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"Сегодня здесь сосредоточен мощный научно-исследовательский потенциал и представлены все крупнейшие участники рынка. Тюмень имеет очень серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации", - сказал Моор.
Губернатор отметил, что обеспечение технологического суверенитета зависит прежде всего от реализации потенциала отечественной промышленности, одним из необходимых условий решения этой масштабной задачи является повышение эффективности межотраслевого взаимодействия и выстраивание надежных кооперационных цепочек. "Вполне закономерно, что сегодня эти актуальные вопросы обсуждаются в столице Тюменской области. Здесь имеется солидный опыт реализации инвестиционных проектов в производственной и научной сферах", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Моор пригласил участников сессии к сотрудничеству с ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и предложил компаниям локализовать производство на территории Тюменской области. "Мы для этого сделаем все необходимые условия", - заверил он.
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В Тюменской области сформирована объединенная в одну экосистему инфраструктура господдержки промышленных предприятий и разработчиков наукоемких технологий.
"Огромную поддержку нам оказывают и Тюменский нефтегазовый кластер, и Промышленно-энергетический форум TNF. Мы надеемся, что в сентябре этого года он станет выставкой достижений энергетического машиностроения по направлению нефтегазового оборудования. Понятно, что есть и альтернативные площадки. Но такой поддержки с точки зрения соглашений и дорожных карт нам не оказывает никто. И мы хотим из года в год демонстрировать именно здесь результаты нашей деятельности за предыдущее время", – отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов.
Технологическая неделя проходит в Тюмени с 15 по 17 мая на площадке НОВАТЭК НТЦ в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, в ней участвуют представители 80 компаний из 18 регионов России.
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Тюменская областьЭкономикаТехнологииТюменская областьТюменьРоссияАлександр МоорМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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