https://ria.ru/20240517/turtsiya-1946685493.html

Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции

Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции - РИА Новости, 17.05.2024

Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:50

2024-05-17T14:50

2024-05-17T14:50

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турция

алексей ерхов

озгюр озель

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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем. "Шестнадцатого мая посол России в Турции А.В. Ерхов нанес визит вежливости вновь избранному руководителю Народно-республиканской партии О. Озелю и имел с ним теплую беседу", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии. Подробности беседы не приводятся.

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1933922821.html

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в мире, россия, турция, алексей ерхов, озгюр озель