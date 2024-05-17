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Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции - РИА Новости, 17.05.2024
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:50
2024-05-17T14:50
2024-05-17T14:50
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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем. "Шестнадцатого мая посол России в Турции А.В. Ерхов нанес визит вежливости вновь избранному руководителю Народно-республиканской партии О. Озелю и имел с ним теплую беседу", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии. Подробности беседы не приводятся.
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1933922821.html
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в мире, россия, турция, алексей ерхов, озгюр озель
В мире, Россия, Турция, Алексей Ерхов, Озгюр Озель
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции
Посол Ерхов провел переговоры с лидером партии СНР Озгюрем Озелем