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Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции - РИА Новости, 17.05.2024
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14:50 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/turtsiya-1946685493.html
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции - РИА Новости, 17.05.2024
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:50
2024-05-17T14:50
в мире
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турция
алексей ерхов
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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем. "Шестнадцатого мая посол России в Турции А.В. Ерхов нанес визит вежливости вновь избранному руководителю Народно-республиканской партии О. Озелю и имел с ним теплую беседу", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии. Подробности беседы не приводятся.
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1933922821.html
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в мире, россия, турция, алексей ерхов, озгюр озель
В мире, Россия, Турция, Алексей Ерхов, Озгюр Озель
Посол России провел встречу с лидером оппозиционной партии Турции

Посол Ерхов провел переговоры с лидером партии СНР Озгюрем Озелем

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с лидером крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем.
«
"Шестнадцатого мая посол России в Турции А.В. Ерхов нанес визит вежливости вновь избранному руководителю Народно-республиканской партии О. Озелю и имел с ним теплую беседу", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии.
Подробности беседы не приводятся.
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В миреРоссияТурцияАлексей ЕрховОзгюр Озель
 
 
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