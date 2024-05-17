https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html

В Туапсе потушили пожар на НПЗ

В Туапсе потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024

В Туапсе потушили пожар на НПЗ

Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона, ликвидирован, сообщили в администрации Туапсинского района. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:31

2024-05-17T09:31

2024-05-17T09:41

происшествия

туапсе

туапсинский район

туапсинский нпз

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона, ликвидирован, сообщили в администрации Туапсинского района.Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано."Пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Ситуационного центра Туапсинского района.Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

туапсе

туапсинский район

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