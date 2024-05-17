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В Туапсе потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024
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09:31 17.05.2024 (обновлено: 09:41 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html
В Туапсе потушили пожар на НПЗ
В Туапсе потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024
В Туапсе потушили пожар на НПЗ
Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона, ликвидирован, сообщили в администрации Туапсинского района. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:31
2024-05-17T09:41
происшествия
туапсе
туапсинский район
туапсинский нпз
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона, ликвидирован, сообщили в администрации Туапсинского района.Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано."Пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Ситуационного центра Туапсинского района.Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет.
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Происшествия, Туапсе, Туапсинский район, Туапсинский НПЗ
В Туапсе потушили пожар на НПЗ

Власти: спасатели потушили пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на НПЗ в Туапсе из-за падения дрона, ликвидирован, сообщили в администрации Туапсинского района.
Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано.
«
"Пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Ситуационного центра Туапсинского района.
Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
На Волгоградском НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар
12 мая, 05:57
 
ПроисшествияТуапсеТуапсинский районТуапсинский НПЗ
 
 
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