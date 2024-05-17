https://ria.ru/20240517/tsybulskiy-1946765735.html

Цыбульский: на Китай приходится более 32% товарооборота области

Цыбульский: на Китай приходится более 32% товарооборота области - РИА Новости, 17.05.2024

Цыбульский: на Китай приходится более 32% товарооборота области

Китай является одним из ключевых партнеров Архангельской области и обеспечивает 32,5% товарооборота внешней торговли, опережая другие страны по этому... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:55

2024-05-17T18:55

2024-05-17T18:56

архангельская область

китай

архангельск

александр цыбульский

товарооборот

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АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая – РИА Новости. Китай является одним из ключевых партнеров Архангельской области и обеспечивает 32,5% товарооборота внешней торговли, опережая другие страны по этому показателю, сообщил губернатор Александр Цыбульский на пленарном заседании Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Глава региона рассказал о возможностях и перспективах, которые открываются для развития партнерских связей между Архангельской областью и регионами КНР. По его словам, для Архангельской области, несмотря на географическую удаленность, сотрудничество с Китаем является предметом особого внимания и одним из приоритетных направлений развития международных связей. "Китайская Народная Республика – не просто один из ключевых торговых партнеров Архангельской области. По объему товарооборота с зарубежными странами, который только за последние три года вырос на 50%, Китай для нас находится на первом месте и обеспечивает 32,5% товарооборота внешней торговли", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Цыбульский отметил, что в номенклатуре экспорта основная доля приходится на продукцию лесопромышленных и целлюлозно-бумажных предприятий, а также на продукцию рыбопромышленного комплекса региона. В структуре импорта преобладает продукция машиностроения. С учетом растущих показателей внешнеторгового оборота с Китаем сегодня значительно возрастает необходимость поиска новых логистических маршрутов перевозки грузов. В первую очередь речь идет о Северном морском пути, который сегодня является самым коротким морским путем в страны Юго-Восточной Азии. Архангельский транспортный узел – один из ключевых опорных пунктов Севморпути. Он обеспечивает самый быстрый переход по СМП в порты Китая - всего 20-22 дня до Шанхая. Это на 3-4 дня быстрее, чем из Мурманска, и на 10 дней быстрее, чем из Санкт-Петербурга. "Проектные возможности по грузообороту порта составляют порядка 11 миллионов тонн в год, а фактически обрабатывается в среднем 4-6,5 миллиона тонн в год, что позволяет нарастить действующий грузооборот", - отметил Цыбульский. Подтверждением стратегической значимости Архангельска стал утвержденный в сентябре прошлого года комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года, новый глубоководный порт станет стратегической точкой для импорта и экспорта стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Цыбульский также отметил активно развивающееся взаимодействие между Архангельской областью и Китайской Народной Республикой в сфере образования и науки. Общие интересы России и Китая в Арктике связаны с необходимостью совместного решения задач подготовки высококвалифицированных кадров и реализации научных арктических исследований. Вместе с тем Архангельская область является еще и уникальной территорией, где расположены четыре национальных парка, природный заповедник и более 1,8 тысячи объектов культурного наследия. "Уверен, что у нас большой потенциал для развития двустороннего взаимодействия в самых разных сферах. Я назвал сегодня основные, но мы открыты к любым идеям и предложениям", – резюмировал Цыбульский. Глава региона пригласил китайских партнеров посетить Архангельск уже в августе этого года, чтобы принять участие в работе второго форума "Арктика – Регионы", посвященного судоходству и морской логистике по Северному морскому пути, налаживанию транспортных потоков и развитию портовой инфраструктуры.

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946441439.html

https://ria.ru/20240515/gruzooborot-1946227566.html

китай

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, архангельск, александр цыбульский, товарооборот