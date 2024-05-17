https://ria.ru/20240517/tsb-1946630922.html
ЦБ оценил интерес общества к исламскому банкингу
ЦБ оценил интерес общества к исламскому банкингу - РИА Новости, 17.05.2024
ЦБ оценил интерес общества к исламскому банкингу
Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:12
2024-05-17T12:12
2024-05-17T12:15
экономика
россия
казань
центральный банк рф (цб рф)
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КАЗАНЬ,17 мая - РИА Новости. Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева. "Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", - сказала она, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". Такой вывод специалисты ЦБ сделали по итогам исследования за 2023 год. "Если говорить о портфеле сделок, которые удалось оценить в рамках этого анкетирования, то в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 миллиарда рублей", - добавила Лозгачева. Всего в рамках исследования, по ее словам, было проведено анкетирование 17 организаций, 13 из которых на тот момент входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который ведет ЦБ. Сейчас этот перечень насчитывает уже 23 организации, добавила глава департамента регулятора. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20231116/sberbank-1909822648.html
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экономика, россия, казань, центральный банк рф (цб рф), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Казань, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
ЦБ оценил интерес общества к исламскому банкингу
ЦБ: интерес к исламскому банкингу проявляют как граждане, так и бизнес
КАЗАНЬ,17 мая - РИА Новости. Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева.
«
"Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", - сказала она, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".
Такой вывод специалисты ЦБ сделали по итогам исследования за 2023 год. "Если говорить о портфеле сделок, которые удалось оценить в рамках этого анкетирования, то в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 миллиарда рублей", - добавила Лозгачева.
Всего в рамках исследования, по ее словам, было проведено анкетирование 17 организаций, 13 из которых на тот момент входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который ведет ЦБ. Сейчас этот перечень насчитывает уже 23 организации, добавила глава департамента регулятора.
Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Международный экономический форум России
и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая.