Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/torgovlya-1946683338.html
Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая
Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая
Проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:43
2024-05-17T14:43
россия
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Может ли российско-китайское сотрудничество как-то этому (санкциям - ред.) противостоять? Может. Но для того, чтобы этого не произошло, мешают в финансовой проводке. Потому что мы могли бы больше закупать. Но поскольку создают проблемы в денежных переводах, мы ограничены в приобретении этой продукции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая

Путин: проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Может ли российско-китайское сотрудничество как-то этому (санкциям - ред.) противостоять? Может. Но для того, чтобы этого не произошло, мешают в финансовой проводке. Потому что мы могли бы больше закупать. Но поскольку создают проблемы в денежных переводах, мы ограничены в приобретении этой продукции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
РоссияКитайВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала