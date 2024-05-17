https://ria.ru/20240517/torgovlya-1946683338.html

Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая

Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал проблему, мешающую росту торговли России и Китая

Проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:43

2024-05-17T14:43

2024-05-17T14:43

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Может ли российско-китайское сотрудничество как-то этому (санкциям - ред.) противостоять? Может. Но для того, чтобы этого не произошло, мешают в финансовой проводке. Потому что мы могли бы больше закупать. Но поскольку создают проблемы в денежных переводах, мы ограничены в приобретении этой продукции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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россия, китай, владимир путин, в мире