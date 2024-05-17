https://ria.ru/20240517/tobol-1946579680.html

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки снизился на 1 сантиметр

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки снизился на 1 сантиметр - РИА Новости, 17.05.2024

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки снизился на 1 сантиметр

Уровень воды в реке Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области за сутки снизился на 1 сантиметр и на 8.00 (6.00 мск) пятницы составляет 742 сантиметра... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:56

2024-05-17T07:56

2024-05-17T08:55

ялуторовск

тобол (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области за сутки снизился на 1 сантиметр и на 8.00 (6.00 мск) пятницы составляет 742 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, это первое снижение на гидропосту Ялуторовска с начала паводка на реке. Из гидрологических бюллетеней следует, что в 8.00 (6.00 мск) 17 мая уровень воды в реке Тобол в городе Ялуторовске за сутки снизился на один сантиметр, до 742 сантиметров, в предыдущие сутки уровень без изменений продержался на отметке в 743 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Ранее власти сообщали, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой, пик паводка ожидается 17-18 мая. В селе Упорово Упоровского района, который находится выше по течению Тобола, пик паводка был 7 мая на отметке в 876 сантиметров. В Исетском районе на гидропосту в селе Иевлево, который находится ниже Ялуторовска по течению, подъем воды продолжается: на утро пятницы плюс девять сантиметров за сутки, до 683 сантиметров (критический 950 см). Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Согласно данным ГУМЧС Тюменской области, на четверг в регионе оставались подтопленными 258 домов, 3252 приусадебных участка, 347 дачных домов, 38 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, в том числе 82 ребенка.

https://ria.ru/20240516/pavodok-1946487439.html

https://ria.ru/20240517/tobol-1946577553.html

ялуторовск

тобол (река)

тюменская область

россия

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ялуторовск, тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия