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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 сантиметров - РИА Новости, 17.05.2024
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07:26 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tobol-1946577553.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 сантиметров - РИА Новости, 17.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 10 см и составляет 648 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:26
2024-05-17T07:26
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 10 см и составляет 648 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 686 сантиметров, на утро вторника – 677 сантиметров, на утро среды – 668 сантиметров, на утро четверга – 658 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 17 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 648 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 сантиметров

Власти: уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 648 сантиметров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленные жилые дома в Кургане
Затопленные жилые дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Затопленные жилые дома в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 10 см и составляет 648 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на утро понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 686 сантиметров, на утро вторника – 677 сантиметров, на утро среды – 668 сантиметров, на утро четверга – 658 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
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По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 17 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 648 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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Тобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024ПроисшествияРоссия
 
 
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