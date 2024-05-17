https://ria.ru/20240517/titov-1946637430.html

Титов оценил перспективы развития бизнеса российских рестораторов в Китае

Титов оценил перспективы развития бизнеса российских рестораторов в Китае - РИА Новости, 17.05.2024

Титов оценил перспективы развития бизнеса российских рестораторов в Китае

Для российских рестораторов есть большие перспективы для развития бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости председатель российской части... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:37

2024-05-17T12:37

2024-05-17T12:37

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ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Для российских рестораторов есть большие перспективы для развития бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Здесь для российских ресторанов очень большая перспектива. Можно инвестировать в ресторанный бизнес точно, и это будет востребовано не только в провинции Хэйлунцзян, но и во всем Китае, интерес к России присутствует везде", — сказал он.По словам Титова, сегодня поставляется все больше и больше российской пищевой продукции в Китай, номенклатура достаточно большая. Он отметил, что в России активно развивается животноводство, и страна имеет все шансы занять доминирующее положение в мире в области сельского хозяйства. "Сегодня по птице мы вообще не импортируем, а когда-то у нас были "ножки Буша". Считаю, что Китаю тоже надо прекратить импортировать "ножки Буша" и заменить их на наши ножки, все возможности для этого есть", — добавил он.Борис Титов с 15 по 22 мая находится с деловым визитом в Китае, в Харбине он, в частности, принял участие в открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО. Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году пройдет с 17 по 21 мая. На полях проходящего ЭКСПО организована дегустация российских продуктов питания. Жители Китая на фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" смогут оценить российские кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, мясные и молочные продукты, детское питание и многое другое. Будет представлена продукция крупных корпораций, малого и среднего бизнеса, а также товары индивидуальных предпринимателей из разных российских регионов. В преддверии официального открытия фестиваля-ярмарки 16 мая стартовала ярмарка на центральной улице Харбина - Чжунъяндацзе. Здесь на площади в 1 тысячу квадратных метров с 16 по 26 мая будут работать прилавки с российской продукцией, и жители города смогут купить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой. Всего на уличном фестивале-ярмарке "Сделано в России" представлено около 140 товарных позиций от 21 экспортера из 14 регионов страны. Ранее в народном правительстве провинции Хэйлунцзян рассказали РИА Новости, что российские продукты питания завоевали большое признание на рынке провинции за их натуральность и экологическую чистоту.

https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946376394.html

https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

борис титов, твой бизнес – новости, китай, россия, бизнес, харбин