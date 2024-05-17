https://ria.ru/20240517/terrorist-1946603749.html

В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение

В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение - РИА Новости, 17.05.2024

В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение

Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:47

2024-05-17T10:47

2024-05-17T12:45

россия

ногайский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - говорится в сообщении. "При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - добавили в ФСБ. Силовиками на месте боестолкновения обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами. Возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

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ногайский район

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Ликвидированный в Карачаево-Черкесии террорист. Кадры ФСБ РФ Ликвидированный в Карачаево-Черкесии террорист. Кадры ФСБ РФ 2024-05-17T10:47 true PT0M40S

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россия, ногайский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, карачаево-черкесская республика (кчр)