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В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение - РИА Новости, 17.05.2024
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10:47 17.05.2024 (обновлено: 12:45 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/terrorist-1946603749.html
В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение
В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение - РИА Новости, 17.05.2024
В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение
Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:47
2024-05-17T12:45
россия
ногайский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - говорится в сообщении. "При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - добавили в ФСБ. Силовиками на месте боестолкновения обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами. Возбуждены уголовные дела.
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россия
ногайский район
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Ликвидированный в Карачаево-Черкесии террорист. Кадры ФСБ РФ
Ликвидированный в Карачаево-Черкесии террорист. Кадры ФСБ РФ
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россия, ногайский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, карачаево-черкесская республика (кчр)
Россия, Ногайский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение

ФСБ: в КЧР ликвидировали террориста, планировавшего нападение на полицейских

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - говорится в сообщении.
"При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - добавили в ФСБ.
Силовиками на месте боестолкновения обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами. Возбуждены уголовные дела.
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РоссияНогайский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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