Рейтинг@Mail.ru
В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html
В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ
В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 17.05.2024
В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ
Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:26
2024-05-17T19:26
израиль
германия
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906252737_161:279:1011:757_1920x0_80_0_0_21328726722984d0f41575657e7e49bc.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельств издевательств над ней привлекли внимание мировых СМИ, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были спасены (вывезены из палестинского анклава в Израиль - ред.) ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК). Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу", - говорится в сообщении. По данным военных, тела удалось обнаружить на основе данных, полученных в результате допросов пойманных в секторе Газа палестинских радикалов. После процедуры опознания в израильском национальном институте судмедэкспертизы власти уведомили семьи убитых. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что Израиль вернет на родину всех заложников - и живых и павших. О гибели 23-летней израильтянки Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, стало известно еще в октябре. Фотографии и видеокадры со свидетельствами издевательств над заложницей облетели тогда весь мир и привлеки внимание мировых СМИ. Мать Шани опознала свою дочь на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала в видеообращении, в котором потребовала от властей Германии "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html
израиль
германия
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906252737_159:216:1000:847_1920x0_80_0_0_685bd5119e1086e31ab1ee9967fff2af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, германия, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Германия, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: в Газе нашли тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС

© Фото : Israel Foreign Ministry/XШани Лук
Шани Лук - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Israel Foreign Ministry/X
Шани Лук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельств издевательств над ней привлекли внимание мировых СМИ, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были спасены (вывезены из палестинского анклава в Израиль - ред.) ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК). Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В бой идут "они же дети": Сорос опять двигает своего человека
7 мая, 08:00
По данным военных, тела удалось обнаружить на основе данных, полученных в результате допросов пойманных в секторе Газа палестинских радикалов. После процедуры опознания в израильском национальном институте судмедэкспертизы власти уведомили семьи убитых.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что Израиль вернет на родину всех заложников - и живых и павших.
О гибели 23-летней израильтянки Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, стало известно еще в октябре. Фотографии и видеокадры со свидетельствами издевательств над заложницей облетели тогда весь мир и привлеки внимание мировых СМИ. Мать Шани опознала свою дочь на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала в видеообращении, в котором потребовала от властей Германии "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
26 апреля, 08:00
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильГерманияРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала