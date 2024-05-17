https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ

В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 17.05.2024

В Газе нашли тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС, заявил ЦАХАЛ

Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:26

2024-05-17T19:26

2024-05-17T19:26

израиль

германия

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих израильских заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года, одна из них 23-летняя Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, кадры со свидетельств издевательств над ней привлекли внимание мировых СМИ, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были спасены (вывезены из палестинского анклава в Израиль - ред.) ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК). Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу", - говорится в сообщении. По данным военных, тела удалось обнаружить на основе данных, полученных в результате допросов пойманных в секторе Газа палестинских радикалов. После процедуры опознания в израильском национальном институте судмедэкспертизы власти уведомили семьи убитых. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что Израиль вернет на родину всех заложников - и живых и павших. О гибели 23-летней израильтянки Шани Лук, у которой было также гражданство Германии, стало известно еще в октябре. Фотографии и видеокадры со свидетельствами издевательств над заложницей облетели тогда весь мир и привлеки внимание мировых СМИ. Мать Шани опознала свою дочь на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала в видеообращении, в котором потребовала от властей Германии "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html

израиль

германия

рафах (провинция)

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израиль, германия, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире