https://ria.ru/20240517/sud-1946760980.html

Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции

Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции - РИА Новости, 17.05.2024

Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции

Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:35

2024-05-17T18:35

2024-05-17T19:02

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ГААГА, 17 мая — РИА Новости. Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.Финал песенного конкурса состоялся 11 мая в Мальмё. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил артиста от участия, поскольку он сделал "угрожающий жест" в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия."Он (Кляйн. — Прим. ред.) отрицает, что угрожал этому человеку", — заявил адвокат исполнителя.Юрист уточнил, что между артистом и организаторами была договоренность, что его не будут снимать во время выхода со сцены. При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы Кляйна прекратить, после чего он оттолкнул камеру.Шведская полиция сообщала РИА Новости, что завершила расследование инцидента с исполнителем, решение о возбуждении дела будет принято в течение нескольких недель.Телерадиокомпания Avrotros, которая занимается организацией участия Нидерландов в конкурсе, осудила решение вещательного союза, отметив, что певец не прикасался к женщине. Компания предлагала несколько способов выхода из ситуации, но EBU принял решение дисквалифицировать артиста.

https://ria.ru/20240512/zakharova-1945328800.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html

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нидерланды, в мире, ebu, швеция