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Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции - РИА Новости, 17.05.2024
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18:35 17.05.2024 (обновлено: 19:02 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sud-1946760980.html
Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции
Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции - РИА Новости, 17.05.2024
Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции
Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:35
2024-05-17T19:02
нидерланды
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ГААГА, 17 мая — РИА Новости. Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.Финал песенного конкурса состоялся 11 мая в Мальмё. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил артиста от участия, поскольку он сделал "угрожающий жест" в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия."Он (Кляйн. — Прим. ред.) отрицает, что угрожал этому человеку", — заявил адвокат исполнителя.Юрист уточнил, что между артистом и организаторами была договоренность, что его не будут снимать во время выхода со сцены. При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы Кляйна прекратить, после чего он оттолкнул камеру.Шведская полиция сообщала РИА Новости, что завершила расследование инцидента с исполнителем, решение о возбуждении дела будет принято в течение нескольких недель.Телерадиокомпания Avrotros, которая занимается организацией участия Нидерландов в конкурсе, осудила решение вещательного союза, отметив, что певец не прикасался к женщине. Компания предлагала несколько способов выхода из ситуации, но EBU принял решение дисквалифицировать артиста.
https://ria.ru/20240512/zakharova-1945328800.html
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нидерланды, в мире, ebu, швеция
Нидерланды, В мире, EBU, Швеция
Участник Евровидения от Нидерландов может предстать перед судом в Швеции

NOS: участник Евровидения Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в июне

© AP Photo / Martin MeissnerПевец Йост Кляйн
Певец Йост Кляйн - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Певец Йост Кляйн. Архивное фото
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ГААГА, 17 мая — РИА Новости. Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.
Финал песенного конкурса состоялся 11 мая в Мальмё. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил артиста от участия, поскольку он сделал "угрожающий жест" в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия.
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"Он (Кляйн. — Прим. ред.) отрицает, что угрожал этому человеку", — заявил адвокат исполнителя.
Юрист уточнил, что между артистом и организаторами была договоренность, что его не будут снимать во время выхода со сцены. При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы Кляйна прекратить, после чего он оттолкнул камеру.
Шведская полиция сообщала РИА Новости, что завершила расследование инцидента с исполнителем, решение о возбуждении дела будет принято в течение нескольких недель.
Телерадиокомпания Avrotros, которая занимается организацией участия Нидерландов в конкурсе, осудила решение вещательного союза, отметив, что певец не прикасался к женщине. Компания предлагала несколько способов выхода из ситуации, но EBU принял решение дисквалифицировать артиста.
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