https://ria.ru/20240517/sud-1946709418.html

Суд оставил в СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Суд оставил в СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области - РИА Новости, 17.05.2024

Суд оставил в СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Свердловский областной суд отказался выпустить из СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:07

2024-05-17T16:07

2024-05-17T16:07

происшествия

свердловская область

екатеринбург

свердловский областной суд

уральский государственный технический университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд отказался выпустить из СИЗО замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба инстанции. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Кислицына по 26 июня. Как отмечают в облсуде, на заседании адвокаты просили суд избрать ему домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на состояние здоровья доверителя. "Свердловский областной суд, изучив материалы и выслушав доводы сторон, оставил обвиняемого под стражей, а постановление суда первой инстанции - без изменения по существу", – говорится в сообщении. Как ранее уточняли РИА Новости в облсуде, вместе с Кислицыным до 26 июня был арестован и бывший депутат заксобрания Свердловской области Павел Мякишев, но уже по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Кислицын с 2016 года на посту замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона. Павел Мякишев является советником по GR свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". Судя по открытым данным, Мякишев был однокурсником Кислицына, оба – выпускники Уральского государственного технического университета.

https://ria.ru/20240516/arest-1946490533.html

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происшествия, свердловская область, екатеринбург, свердловский областной суд, уральский государственный технический университет