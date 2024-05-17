Рейтинг@Mail.ru
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 17.05.2024 (обновлено: 05:49 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ssha-1946559765.html
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю - РИА Новости, 17.05.2024
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю
Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:54
2024-05-17T05:49
в мире
сша
израиль
рафах (провинция)
джо байден
государственный департамент сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты Конгресса. В поддержку документа высказались 224 конгрессмена, в то время как 187 проголосовали против. Согласно тексту законопроекта, внесенного на рассмотрение республиканцами, конгрессмены "осуждают решение администрации Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю". Законопроект предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое еврейскому государству оружие не будет доставлено. Белый дом ранее дал понять, что категорически отвергает попытки Конгресса ограничить возможности президента США по передаче военной помощи в соответствии с принципами американской внешней политики. Сам глава государства в недавнем интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки оружия Израилю в случае проведения масштабной военной операции в городе Рафахе в секторе Газа.
https://ria.ru/20240516/gaza-1946451292.html
сша
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джо байден, государственный департамент сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Джо Байден, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты Конгресса.
В поддержку документа высказались 224 конгрессмена, в то время как 187 проголосовали против. Согласно тексту законопроекта, внесенного на рассмотрение республиканцами, конгрессмены "осуждают решение администрации Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю". Законопроект предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое еврейскому государству оружие не будет доставлено.
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Израиль намерен ввести дополнительные силы в Рафах на юге сектора Газа
Вчера, 15:35
Белый дом ранее дал понять, что категорически отвергает попытки Конгресса ограничить возможности президента США по передаче военной помощи в соответствии с принципами американской внешней политики. Сам глава государства в недавнем интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки оружия Израилю в случае проведения масштабной военной операции в городе Рафахе в секторе Газа.
 
В миреСШАИзраильРафах (провинция)Джо БайденГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала