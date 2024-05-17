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В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю - РИА Новости, 17.05.2024

В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:54

2024-05-17T00:54

2024-05-17T05:49

в мире

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государственный департамент сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты Конгресса. В поддержку документа высказались 224 конгрессмена, в то время как 187 проголосовали против. Согласно тексту законопроекта, внесенного на рассмотрение республиканцами, конгрессмены "осуждают решение администрации Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю". Законопроект предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое еврейскому государству оружие не будет доставлено. Белый дом ранее дал понять, что категорически отвергает попытки Конгресса ограничить возможности президента США по передаче военной помощи в соответствии с принципами американской внешней политики. Сам глава государства в недавнем интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки оружия Израилю в случае проведения масштабной военной операции в городе Рафахе в секторе Газа.

https://ria.ru/20240516/gaza-1946451292.html

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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джо байден, государственный департамент сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году