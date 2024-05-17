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В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу - РИА Новости, 17.05.2024
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00:19 17.05.2024 (обновлено: 00:51 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ssha-1946558318.html
В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу
В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу - РИА Новости, 17.05.2024
В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу
Министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:19
2024-05-17T00:51
сша
в мире
россия
санкции в отношении россии
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в четверг уведомлении ведомства.Согласно этим данным, уже в следующем месяце власти США предложат своим поставщикам принять участие в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов. Данное уведомление было опубликовано спустя всего несколько дней после подписания президентом Джо Байденом законопроекта о запрете на импорт урана из России.Закон предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.
https://ria.ru/20240516/likhachev-1946327098.html
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сша, в мире, россия, санкции в отношении россии, джо байден
США, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Джо Байден
В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу

Минэнерго США в июне начнет закупать у американских компаний ядерное топливо

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в четверг уведомлении ведомства.
Согласно этим данным, уже в следующем месяце власти США предложат своим поставщикам принять участие в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов. Данное уведомление было опубликовано спустя всего несколько дней после подписания президентом Джо Байденом законопроекта о запрете на импорт урана из России.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В США компании нашли лазейки в запрете на поставки урана, заявил Лихачев
Вчера, 09:12
Закон предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.
Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Эксперт предположил, кто больше проиграет от запрета США на уран из России
15 мая, 03:50
 
СШАВ миреРоссияСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
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