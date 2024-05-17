https://ria.ru/20240517/ssha-1946558318.html

В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу

В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу - РИА Новости, 17.05.2024

В США объявили, что начнут закупать замену российскому ядерному топливу

Министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:19

2024-05-17T00:19

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в четверг уведомлении ведомства.Согласно этим данным, уже в следующем месяце власти США предложат своим поставщикам принять участие в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов. Данное уведомление было опубликовано спустя всего несколько дней после подписания президентом Джо Байденом законопроекта о запрете на импорт урана из России.Закон предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946327098.html

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сша, в мире, россия, санкции в отношении россии, джо байден