https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946768232.html

Спецоперация, 17 мая: ВС России добиваются успехов в Харьковской области

Спецоперация, 17 мая: ВС России добиваются успехов в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024

Спецоперация, 17 мая: ВС России добиваются успехов в Харьковской области

Владимир Путин заявил в Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области, но планов на сам город сегодня нет. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:03

2024-05-17T19:03

2024-05-17T20:53

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил в Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области, но планов на сам город сегодня нет. Он также высказался по поводу возможного переговорного процесса. Россия, по словам президента, будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не получится. Путин напомнил, что у противников и соперников были попытки принудить нашу страну к стратегическому поражению, но ничего не вышло. Президент отметил, что формулы мира, основанные на "хотелках", Россия обсуждать не будет. Базой, по его словам, должны быть достигнутые в Стамбуле договоренности. Тем более недопустимыми он назвал попытки принять решение на форуме типа швейцарского, куда Россию не пригласили, а затем предъявить его в качестве ультиматума.ВСУ стремительно отступаютМинобороны опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации с 11 по 17 мая. За это время ВС России нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего ВСУ, а также цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников. Войска нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 — в зоне ответственности группировки войск "Север". Российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад, а также отразили 128 контратак. Противник потерял при этом более девяти тысяч солдат, 25 танков, в том числе четыре Leopard и один Abrams, 67 боевых бронированных машин, 21 боевую машину РСЗО, 133 орудия полевой артиллерии, восемь боевых машин зенитных ракетных комплексов. Кроме того, ВС России уничтожили 18 полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Во время контрбатарейной борьбы поражены 43 орудия полевой артиллерии. Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за неделю четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Также российские силы поразили дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационной техники на стоянках пяти военных аэродромов. Авиация и средства ПВО сбили шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 Воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США и "Точка-У", 31 управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 25 украинских безэкипажных катеров. Кроме того, как рассказали РИА Новости мотострелки группировки "Север", ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области. Часть личного состава украинских военных на окраинах при приближении российской армии в спешном порядке отошла к городу Липцы. Погибшие и раненые среди мирныхМинобороны сообщило, что за ночь дежурные средства российской ПВО и Черноморского флота уничтожили 102 украинских беспилотника (более 50 над Крымом и более 40 над Краснодарским краем) и шесть безэкипажных катеров в Черном море. Как сообщило СЦКК ДНР, украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Всего по территории республики ВСУ выпустили 16 боеприпасов. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при украинских обстрелах пострадали два человека. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели женщины при обстреле Зерново. Село не раз становилось целью атак ВСУ.Без энтузиазмаДепутат британского парламента Фабиан Хэмилтон направил запрос главе оборонного ведомства Гранту Шаппсу с призывом оценить возможные последствия военного ответа со стороны России на решение Лондона поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. Замглавы Минобороны Британии Лео Докерти не ответил прямо на этот вопрос, написав лишь, что предоставление Storm Shadow позволит Киеву лучше себя защищать. По его словам, передача этих ракет "поможет Украине восстановить свою суверенитет и территориальную целостность". Как пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, в альянсе считают, что "рано или поздно" направят войска на Украину, "по крайней мере для обучения и поддержки", но пока таких планов нет. Гендиректор по оборонной политике в финском министерстве обороны Янне Куусела сообщил, что идея отправки войск поддержки на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии. Посол США в Финляндии Дуглас Хики заявил, что он тоже не видит большой поддержки идеи присутствия войск страны на Украине. Радиостанция Europe1 со ссылкой на украинского офицера сообщила о волне дезертирства среди молодых призывников ВСУ. Французский военный источник, в свою очередь, рассказал этой же радиостанции, что во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. Призыв для сидящих Воздушная тревога по данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации звучала в 11 регионах Украины, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях.Минэнерго постсоветской республики сообщило о повреждении энергетического объекта в Винницкой области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе. СМИ утверждали, что они прогремели и в Одессе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Кроме того, по данным подполья, к Полтаве начали стягивать войска, в том числе и иностранных наемников. Также Лебедев сообщил об ударе по воинской части в Одесской области.Газета Pais со ссылкой на украинских военных писала, что Киев перебросил в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта, а также несколько батальонов из резерва. Власти Украины эвакуировали около тысячи человек из городов Белополье и Ворожба Сумской области из-за усиления обстрелов региона, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх. Ранее на неделе он сообщил, что власти объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией. Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады. Карточка законопроекта обновилась и теперь гласит о заверении документа подписью президента.

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https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

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