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ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
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15:36 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946698635.html
ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю
ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю
Группировка войск "Восток" за неделю улучшила тактическое положение, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 965 военнослужащих, один танк, сообщили РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:36
2024-05-17T15:36
специальная военная операция на украине
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угледар
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за неделю улучшила тактическое положение, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 965 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. "Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две боевые машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сообщили в Минобороны. Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, среди которых четыре польские самоходные артиллерийские установки Krab и четыре гаубицы М777 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, угледар, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю

МО: ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за неделю улучшила тактическое положение, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 965 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сводке министерства за неделю.
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По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.
"Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две боевые машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сообщили в Минобороны.
Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, среди которых четыре польские самоходные артиллерийские установки Krab и четыре гаубицы М777 производства США.
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