https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946697361.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю

Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", на этом участке фронта освобожден населенный РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:33

2024-05-17T15:33

2024-05-17T15:37

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", на этом участке фронта освобожден населенный пункт Работино, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35 бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 265 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, на данном участке фронта за неделю ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО Vampire, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777, а также самоходную огневую установку ЗРК "Бук".

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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работино

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность