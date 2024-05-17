Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 17.05.2024 (обновлено: 15:37 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946697361.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю
Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", на этом участке фронта освобожден населенный РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:33
2024-05-17T15:37
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", на этом участке фронта освобожден населенный пункт Работино, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35 бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 265 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, на данном участке фронта за неделю ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО Vampire, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777, а также самоходную огневую установку ЗРК "Бук".
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 265 украинских военных за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 265 солдат в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр", на этом участке фронта освобожден населенный пункт Работино, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35 бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 265 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, на данном участке фронта за неделю ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО Vampire, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777, а также самоходную огневую установку ЗРК "Бук".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала