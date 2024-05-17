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Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом

Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024

Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом

ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:04

2024-05-17T04:04

2024-05-17T07:37

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки "Север". "К подготовке и выполнению данной задачи мы и командование подходили ответственно, проводилось боевое слаживание подразделений, непосредственно проводилась рекогносцировка (разведка - ред.) местности, делались видеопролеты маршрутов штурмовых групп", - рассказал военнослужащий с позывным "Балашов". По его словам, перед началом штурма разведчики вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода. "Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали", - добавил его сослуживец с позывном "Подвоз". Мотострелок с позывным "Длинный" объяснил, что заходили несколькими отделениями с разных направлений и при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан, оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место. "Заходили второй группой в населенный пункт, начинали зачищать дома, проверять подвалы, гаражи, все большие и маленькие здания и искать там, кто спрятался. В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: "Есть кто здесь? Гранату кинем". Они сказали: "Сдаемся", вышли – и мы их связали и передали дальше" - рассказал боец. Мотострелки добавили, что противник который находился в начале Стрелечья, оказал небольшое сопротивление и быстро сдавался а плен, а часть личного состава ВСУ на окраинах при приближении армии РФ в спешном порядке отступила к городу Липцы.

https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html

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Мотострелки группировки "Север": ВСУ стремительно отступали при штурме Стрелечье ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки российских войск "Север" 2024-05-17T04:04 true PT3M21S

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