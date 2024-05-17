https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946567800.html
Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом
Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024
Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом
ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:04
2024-05-17T04:04
2024-05-17T07:37
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки "Север". "К подготовке и выполнению данной задачи мы и командование подходили ответственно, проводилось боевое слаживание подразделений, непосредственно проводилась рекогносцировка (разведка - ред.) местности, делались видеопролеты маршрутов штурмовых групп", - рассказал военнослужащий с позывным "Балашов". По его словам, перед началом штурма разведчики вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода. "Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали", - добавил его сослуживец с позывном "Подвоз". Мотострелок с позывным "Длинный" объяснил, что заходили несколькими отделениями с разных направлений и при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан, оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место. "Заходили второй группой в населенный пункт, начинали зачищать дома, проверять подвалы, гаражи, все большие и маленькие здания и искать там, кто спрятался. В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: "Есть кто здесь? Гранату кинем". Они сказали: "Сдаемся", вышли – и мы их связали и передали дальше" - рассказал боец. Мотострелки добавили, что противник который находился в начале Стрелечья, оказал небольшое сопротивление и быстро сдавался а плен, а часть личного состава ВСУ на окраинах при приближении армии РФ в спешном порядке отступила к городу Липцы.
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Мотострелки группировки "Север": ВСУ стремительно отступали при штурме Стрелечье
ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки российских войск "Север"
2024-05-17T04:04
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные рассказали, как штурмовали Стрелечье под Харьковом
Мотострелки группировки "Север": ВСУ стремительно отступали при штурме Стрелечье
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки "Север".
"К подготовке и выполнению данной задачи мы и командование подходили ответственно, проводилось боевое слаживание подразделений, непосредственно проводилась рекогносцировка (разведка - ред.) местности, делались видеопролеты маршрутов штурмовых групп", - рассказал военнослужащий с позывным "Балашов".
По его словам, перед началом штурма разведчики вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода.
"Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали", - добавил его сослуживец с позывном "Подвоз".
Мотострелок с позывным "Длинный" объяснил, что заходили несколькими отделениями с разных направлений и при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан, оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место.
"Заходили второй группой в населенный пункт, начинали зачищать дома, проверять подвалы, гаражи, все большие и маленькие здания и искать там, кто спрятался. В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: "Есть кто здесь? Гранату кинем". Они сказали: "Сдаемся", вышли – и мы их связали и передали дальше" - рассказал боец.
Мотострелки добавили, что противник который находился в начале Стрелечья, оказал небольшое сопротивление и быстро сдавался а плен, а часть личного состава ВСУ на окраинах при приближении армии РФ
в спешном порядке отступила к городу Липцы.