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В Белгороде выписали из больницы спасателей, пострадавших при обстреле дома - РИА Новости, 17.05.2024
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19:10 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/spasateli-1946771117.html
В Белгороде выписали из больницы спасателей, пострадавших при обстреле дома
В Белгороде выписали из больницы спасателей, пострадавших при обстреле дома - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде выписали из больницы спасателей, пострадавших при обстреле дома
Спасателей, которые пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, выписали из больницы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:10
2024-05-17T19:10
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спасателей, которые пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, выписали из больницы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился подъезд. При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной степени тяжести. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на понедельник МЧС сообщило, что число жертв обрушения выросло до 15. "Пострадавших в Белгороде пожарных МЧС России выписали из больницы. Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин служат в пожарно-спасательной части №2 города Белгорода. 12 мая они первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении специалисты успели покинуть опасную зону, но получили травмы. Превозмогая боль, они снова принялись разбирать завалы. Только после завершения поисков обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде выписали из больницы спасателей, пострадавших при обстреле дома

МЧС: пострадавших при обрушении дома в Белгороде спасателей выписали из больницы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спасателей, которые пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, выписали из больницы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился подъезд. При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной степени тяжести. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на понедельник МЧС сообщило, что число жертв обрушения выросло до 15.
"Пострадавших в Белгороде пожарных МЧС России выписали из больницы. Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин служат в пожарно-спасательной части №2 города Белгорода. 12 мая они первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении специалисты успели покинуть опасную зону, но получили травмы. Превозмогая боль, они снова принялись разбирать завалы. Только после завершения поисков обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородРоссияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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