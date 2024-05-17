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Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков снаряда ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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17:41 17.05.2024 (обновлено: 17:42 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spasatel-1946741279.html
Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков снаряда ВСУ
Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков снаряда ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков снаряда ВСУ
Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко трагически погиб 15 мая, когда в свой отпуск отправился на изъятие осколков... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:41
2024-05-17T17:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко трагически погиб 15 мая, когда в свой отпуск отправился на изъятие осколков разорвавшегося украинского боеприпаса, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. "В свой последний выезд Валерий Николаевич отправился 15 мая. Он находился в отпуске, когда узнал, что его подчиненные выехали на изъятие осколков разорвавшегося боеприпаса, выпущенного по Белгороду со стороны Украины. Валерий Николаевич не смог остаться в стороне – он принял решение отправиться на помощь своим ребятам, чтобы лично контролировать и принять участие в проводимых работах. К огромному сожалению, с этого выезда он уже не вернулся", - говорится в сообщении главка. Как сообщает пресс-служба, Тесленко с 2012 года работал на различных должностях в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, а в 2019 году возглавил поисково-спасательную службу Белгородской области. За время своей работы он зарекомендовал себя как грамотный и опытный специалист, преданный своему делу. "Не мог оставаться в стороне, когда территория Белгородской области стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства – он лично проводил и курировал работы по поиску, изъятию и ликвидации невзрывоопасных осколков разорвавшихся снарядов в жилых районах Белгорода и области. Помогал тем, кто пострадал от обстрелов. Благодаря его личным действиям и организаторским способностям удалось спасти жизни сотен белгородцев", - подчеркнули в МЧС.В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели, так как "идут следственные мероприятия". На одном из фото, прикрепленных к публикации, Тесленко находится на месте разбора последствий обрушенного подъезда многоквартирного дома в Белгороде после обстрела ВСУ, где погибли 17 человек. В релизе ведомство отметило, что прощание с Валерием прошло в пятницу в Белгороде. Ему было 38 лет, у него остались жена и сын. "В 2021 он был награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", 27 апреля 2023 года награжден почетной грамотой губернатора Белгородской области, в 2024 году он удостоен медалей МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" и "За разминирование", а 3 апреля 2024 года указом президента Российской Федерации награжден медалью "За отвагу". Награды будут переданы установленным порядком на хранение его семье", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
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белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков снаряда ВСУ

Белгородский спасатель погиб при изъятии осколков разорвавшегося снаряда ВСУ

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиНачальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко
Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко трагически погиб 15 мая, когда в свой отпуск отправился на изъятие осколков разорвавшегося украинского боеприпаса, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.
"В свой последний выезд Валерий Николаевич отправился 15 мая. Он находился в отпуске, когда узнал, что его подчиненные выехали на изъятие осколков разорвавшегося боеприпаса, выпущенного по Белгороду со стороны Украины. Валерий Николаевич не смог остаться в стороне – он принял решение отправиться на помощь своим ребятам, чтобы лично контролировать и принять участие в проводимых работах. К огромному сожалению, с этого выезда он уже не вернулся", - говорится в сообщении главка.
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Как сообщает пресс-служба, Тесленко с 2012 года работал на различных должностях в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, а в 2019 году возглавил поисково-спасательную службу Белгородской области. За время своей работы он зарекомендовал себя как грамотный и опытный специалист, преданный своему делу.
"Не мог оставаться в стороне, когда территория Белгородской области стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства – он лично проводил и курировал работы по поиску, изъятию и ликвидации невзрывоопасных осколков разорвавшихся снарядов в жилых районах Белгорода и области. Помогал тем, кто пострадал от обстрелов. Благодаря его личным действиям и организаторским способностям удалось спасти жизни сотен белгородцев", - подчеркнули в МЧС.
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиНачальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко принимает участие в разборе завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде
Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко принимает участие в разборе завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко принимает участие в разборе завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде
В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели, так как "идут следственные мероприятия". На одном из фото, прикрепленных к публикации, Тесленко находится на месте разбора последствий обрушенного подъезда многоквартирного дома в Белгороде после обстрела ВСУ, где погибли 17 человек. В релизе ведомство отметило, что прощание с Валерием прошло в пятницу в Белгороде. Ему было 38 лет, у него остались жена и сын.
"В 2021 он был награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", 27 апреля 2023 года награжден почетной грамотой губернатора Белгородской области, в 2024 году он удостоен медалей МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" и "За разминирование", а 3 апреля 2024 года указом президента Российской Федерации награжден медалью "За отвагу". Награды будут переданы установленным порядком на хранение его семье", - добавили в МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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