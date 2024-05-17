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Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки - РИА Новости, 17.05.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:11 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/soboleznovaniya-1946753819.html
Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки
Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки - РИА Новости, 17.05.2024
Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:11
2024-05-17T18:11
религия
россия
сергей андрияка
владимир путин
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
российская академия художеств
религия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки.Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником начнется в его академии в 12.00 17 мая. Его похоронят на столичном Введенском кладбище 18 мая."Митрополит Корнилий выразил соболезнование в связи с кончиной художника Сергея Андрияки... Сотрудники Московской старообрядческой Митрополии также присоединяются к соболезнованию родным и близким Сергея Николаевича. С участием С.Н. Андрияки и Русской православной старообрядческой церкви реализовано несколько культурно-просветительских проектов, в том числе выставки "Рисованный лубок старообрядцев" (2017 г.), "Гонимое правоверие" (2020 г.), ряд выставок художника-старообрядца Олега Молчанова", – говорится в Telegram-канале РПСЦ.Академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2005) Сергей Андрияка – организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, 135 работ художника и более 65 работ его учеников выставлены в Кремле. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил художника орденом Александра Невского.
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россия, сергей андрияка, владимир путин, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), российская академия художеств, религия
Религия, Россия, Сергей Андрияка, Владимир Путин, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Российская академия художеств, Религия
Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки

Митрополит Корнилий выразил соболезнования в связи со смертью художника Андрияки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка
Член Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником начнется в его академии в 12.00 17 мая. Его похоронят на столичном Введенском кладбище 18 мая.
"Митрополит Корнилий выразил соболезнование в связи с кончиной художника Сергея Андрияки... Сотрудники Московской старообрядческой Митрополии также присоединяются к соболезнованию родным и близким Сергея Николаевича. С участием С.Н. Андрияки и Русской православной старообрядческой церкви реализовано несколько культурно-просветительских проектов, в том числе выставки "Рисованный лубок старообрядцев" (2017 г.), "Гонимое правоверие" (2020 г.), ряд выставок художника-старообрядца Олега Молчанова", – говорится в Telegram-канале РПСЦ.
Академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2005) Сергей Андрияка – организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, 135 работ художника и более 65 работ его учеников выставлены в Кремле. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил художника орденом Александра Невского.
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
16 мая, 12:47
 
РелигияРоссияСергей АндриякаВладимир ПутинРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Российская академия художествРелигия
 
 
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