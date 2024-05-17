https://ria.ru/20240517/soboleznovaniya-1946753819.html

Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки

Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки - РИА Новости, 17.05.2024

Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:11

2024-05-17T18:11

2024-05-17T18:11

религия

россия

сергей андрияка

владимир путин

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

российская академия художеств

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883693196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0713bd848d7c0b21906d27bfc81da9.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки.Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником начнется в его академии в 12.00 17 мая. Его похоронят на столичном Введенском кладбище 18 мая."Митрополит Корнилий выразил соболезнование в связи с кончиной художника Сергея Андрияки... Сотрудники Московской старообрядческой Митрополии также присоединяются к соболезнованию родным и близким Сергея Николаевича. С участием С.Н. Андрияки и Русской православной старообрядческой церкви реализовано несколько культурно-просветительских проектов, в том числе выставки "Рисованный лубок старообрядцев" (2017 г.), "Гонимое правоверие" (2020 г.), ряд выставок художника-старообрядца Олега Молчанова", – говорится в Telegram-канале РПСЦ.Академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2005) Сергей Андрияка – организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, 135 работ художника и более 65 работ его учеников выставлены в Кремле. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил художника орденом Александра Невского.

https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, сергей андрияка, владимир путин, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), российская академия художеств, религия