Глава РПСЦ выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки
Митрополит Корнилий выразил соболезнования в связи со смертью художника Андрияки
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником начнется в его академии в 12.00 17 мая. Его похоронят на столичном Введенском кладбище 18 мая.
"Митрополит Корнилий выразил соболезнование в связи с кончиной художника Сергея Андрияки... Сотрудники Московской старообрядческой Митрополии также присоединяются к соболезнованию родным и близким Сергея Николаевича. С участием С.Н. Андрияки и Русской православной старообрядческой церкви реализовано несколько культурно-просветительских проектов, в том числе выставки "Рисованный лубок старообрядцев" (2017 г.), "Гонимое правоверие" (2020 г.), ряд выставок художника-старообрядца Олега Молчанова", – говорится в Telegram-канале РПСЦ.
Академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2005) Сергей Андрияка – организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, 135 работ художника и более 65 работ его учеников выставлены в Кремле. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил художника орденом Александра Невского.