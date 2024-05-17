Рейтинг@Mail.ru
СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/snos-1946794004.html
СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе
СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе - РИА Новости, 17.05.2024
СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Уфе, который начал сносить собственник нескольких квартир, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:05
2024-05-17T21:05
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
УФА, 17 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Уфе, который начал сносить собственник нескольких квартир, сообщает Следственный комитет (СК) России. "В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов дома в городе Уфе Республики Башкортостан. Неизвестные лица выкупили доли в двух жилых помещениях, после чего заселили в них людей, которые без согласия других собственников, среди которых ветеран боевых действий в Афганистане, многодетная мать и инвалид, начали производить частичный снос строения под предлогом проведения ремонтных работ. Кроме того, они угрожают жильцам поджогом, вынуждая граждан покинуть свои квартиры для полного завладения зданием", - говорится в сообщении. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/delo-1945678725.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе

СК заинтересовался сносом дома в Уфе одним из собственников квартир

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Уфе, который начал сносить собственник нескольких квартир, сообщает Следственный комитет (СК) России.
"В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов дома в городе Уфе Республики Башкортостан. Неизвестные лица выкупили доли в двух жилых помещениях, после чего заселили в них людей, которые без согласия других собственников, среди которых ветеран боевых действий в Афганистане, многодетная мать и инвалид, начали производить частичный снос строения под предлогом проведения ремонтных работ. Кроме того, они угрожают жильцам поджогом, вынуждая граждан покинуть свои квартиры для полного завладения зданием", - говорится в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, добавили в ведомстве.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела
13 мая, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала