https://ria.ru/20240517/snos-1946794004.html

СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе

СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе - РИА Новости, 17.05.2024

СК заинтересовался сносом дома с жильцами в Уфе

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Уфе, который начал сносить собственник нескольких квартир, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:05

2024-05-17T21:05

2024-05-17T21:05

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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УФА, 17 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Уфе, который начал сносить собственник нескольких квартир, сообщает Следственный комитет (СК) России. "В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов дома в городе Уфе Республики Башкортостан. Неизвестные лица выкупили доли в двух жилых помещениях, после чего заселили в них людей, которые без согласия других собственников, среди которых ветеран боевых действий в Афганистане, многодетная мать и инвалид, начали производить частичный снос строения под предлогом проведения ремонтных работ. Кроме того, они угрожают жильцам поджогом, вынуждая граждан покинуть свои квартиры для полного завладения зданием", - говорится в сообщении. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240513/delo-1945678725.html

уфа

россия

республика башкортостан

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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)