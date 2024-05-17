Рейтинг@Mail.ru
Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 17.05.2024 (обновлено: 20:23 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/smi-1946773205.html
Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ
Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин назвал хамством и глупостью запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ, включая "Известия". РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:12
2024-05-17T20:23
в мире
франция
сша
россия
мария захарова
валерий фадеев
тереза рибейру
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946770727_0:176:3075:1906_1920x0_80_0_0_c344cb3e5a44ba732259f2e804d2bb77.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин назвал хамством и глупостью запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ, включая "Известия". Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается. "Хамство и глупость. В комментариях не нуждаются - они и так очевидны", - прокомментировал Тюлин для РИА Новости. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html
https://ria.ru/20240207/tsenzura-1925958963.html
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946770727_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_4ee9925086c3d2d98ee1898ac435d298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, россия, мария захарова, валерий фадеев, тереза рибейру, евросоюз, европарламент, обсе
В мире, Франция, США, Россия, Мария Захарова, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, Евросоюз, Европарламент, ОБСЕ
Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ

Тюлин назвал хамством и глупостью запрет ЕС на вещание российских СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин
Генеральный директор МИЦ Известия Владимир Тюлин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин назвал хамством и глупостью запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ, включая "Известия".
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
Вчера, 18:47
"Хамство и глупость. В комментариях не нуждаются - они и так очевидны", - прокомментировал Тюлин для РИА Новости.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
дополняется ...
 
В миреФранцияСШАРоссияМария ЗахароваВалерий ФадеевТереза РибейруЕвросоюзЕвропарламентОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала