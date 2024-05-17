https://ria.ru/20240517/smi-1946773205.html

Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ

Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Глава "Известий" осудил запрет ЕС на вещание российских СМИ

Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин назвал хамством и глупостью запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ, включая "Известия". РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:12

2024-05-17T19:12

2024-05-17T20:23

в мире

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сша

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мария захарова

валерий фадеев

тереза рибейру

евросоюз

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин назвал хамством и глупостью запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ, включая "Известия". Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается. "Хамство и глупость. В комментариях не нуждаются - они и так очевидны", - прокомментировал Тюлин для РИА Новости. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html

https://ria.ru/20240207/tsenzura-1925958963.html

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в мире, франция, сша, россия, мария захарова, валерий фадеев, тереза рибейру, евросоюз, европарламент, обсе