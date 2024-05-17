https://ria.ru/20240517/smi-1946591537.html

В ЕС предложили строить центры для мигрантов за рубежом, пишут СМИ

В ЕС предложили строить центры для мигрантов за рубежом, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

В ЕС предложили строить центры для мигрантов за рубежом, пишут СМИ

Страны Европейского союза предлагают строить центры размещения мигрантов за пределами ЕС, передает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:55

2024-05-17T09:55

2024-05-17T15:13

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европа

голландия

евросоюз

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ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Страны Европейского союза предлагают строить центры размещения мигрантов за пределами ЕС, передает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. "Через год, под конец польского председательства в ЕС, должен состояться пересмотр регламента ЕС о процедурах предоставления убежища. Обязательство выполнить его было закреплено в регламенте, который является одним из элементов принятого 14 мая пакта о предоставлении убежища и миграции. С предложением создать центры для мигрантов за пределами Евросоюза выступили в письме в Еврокомиссию 15 стран, в том числе Польша", — говорится в сообщении.Для этого потребуются новые законодательные решения, отмечает радиостанция."Список из 15 стран уже открывает дискуссию и является, скорее, давлением на будущую Европейскую комиссию, чтобы предложить правовые решения, позволяющие отправлять мигрантов в так называемые безопасные страны за пределами ЕС, где будут рассматриваться их просьбы о предоставлении убежища и создаваться лагеря за пределами ЕС для нелегальных мигрантов, ожидающих там депортации", — говорится в публикации. Сейчас европейское законодательство не предусматривает таких возможностей. В 2015 году, когда через Европу хлынула волна мигрантов, аналогичную идею выдвинула Голландия. Но тогда в Брюсселе признали, что это противоречит законодательству ЕС.

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

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в мире, брюссель, европа, голландия, евросоюз, еврокомиссия