https://ria.ru/20240517/sk-1946601704.html
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей - РИА Новости, 17.05.2024
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей
Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:37
2024-05-17T10:37
2024-05-17T10:41
происшествия
жилье
россия
чамзинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946396948_0:509:986:1064_1920x0_80_0_0_f87fb4cd7d756b52a23da3670065a6a3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей 8 и 9 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали. "Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/plita-1897277191.html
россия
чамзинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946396948_0:498:986:1238_1920x0_80_0_0_999933cf5188bafcb312191b3ab7ed52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, чамзинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Чамзинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей
СК завел дело о халатности после обрушения стены здания на двух детей в Мордовии