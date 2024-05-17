https://ria.ru/20240517/sk-1946601704.html

В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей

В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей - РИА Новости, 17.05.2024

В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей

Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:37

2024-05-17T10:37

2024-05-17T10:41

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей 8 и 9 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали. "Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230919/plita-1897277191.html

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происшествия, жилье, россия, чамзинский район, следственный комитет россии (ск рф)