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В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей - РИА Новости, 17.05.2024
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10:37 17.05.2024 (обновлено: 10:41 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sk-1946601704.html
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей - РИА Новости, 17.05.2024
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей
Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:37
2024-05-17T10:41
происшествия
жилье
россия
чамзинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей 8 и 9 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали. "Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, жилье, россия, чамзинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Чамзинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии завели дело после обрушения стены заброшенного здания на детей

СК завел дело о халатности после обрушения стены здания на двух детей в Мордовии

© Фото : СУ СК России по Республике МордовияНа месте обрушения заброшенного здания в Мордовии
На месте обрушения заброшенного здания в Мордовии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Мордовия
На месте обрушения заброшенного здания в Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения стены заброшенного здания на двоих детей в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей 8 и 9 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
"Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖильеРоссияЧамзинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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