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В России могут увеличить штраф за несоблюдение правил продажи сигарет
В России могут увеличить штраф за несоблюдение правил продажи сигарет - РИА Новости, 17.05.2024
В России могут увеличить штраф за несоблюдение правил продажи сигарет
Штраф за несоблюдение ограничений продажи никотиносодержащей продукции может составить до 500 тысяч рублей для юрлиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:58
2024-05-17T19:58
2024-05-17T19:58
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Штраф за несоблюдение ограничений продажи никотиносодержащей продукции может составить до 500 тысяч рублей для юрлиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для физических лиц, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "Инициатива предполагает увеличение штрафа до 30 тысяч рублей - для физлиц, до 100 тысяч рублей - для должностных лиц, до 500 тысяч рублей - для юрлиц", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
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артем метелев (депутат), госдума рф, россия, общество
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Россия, Общество
В России могут увеличить штраф за несоблюдение правил продажи сигарет
В ГД призвали штрафовать юрлица за нарушение правил продажи сигарет на 500 тыс