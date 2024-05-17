https://ria.ru/20240517/shtraf-1946778723.html

В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке - до 30 тысяч рублей, также предлагается ввести новый... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:31

2024-05-17T19:31

2024-05-17T19:47

госдума рф

общество

артем метелев (депутат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144060/35/1440603555_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c0adc214ff0f22d381a0824bc69299eb.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке - до 30 тысяч рублей, также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев."Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке - до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", - написал Метелев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240422/odinochestvo-1940109593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, артем метелев (депутат)