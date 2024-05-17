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В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах - РИА Новости, 17.05.2024
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19:31 17.05.2024 (обновлено: 19:47 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/shtraf-1946778723.html
В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах
В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах - РИА Новости, 17.05.2024
В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах
Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке - до 30 тысяч рублей, также предлагается ввести новый... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:31
2024-05-17T19:47
госдума рф
общество
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке - до 30 тысяч рублей, также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев."Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке - до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
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госдума рф, общество, артем метелев (депутат)
Госдума РФ, Общество, Артем Метелев (депутат)
В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тыс руб

© Fotolia / bizoo_nЗнак "Курение запрещено"
Знак Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Fotolia / bizoo_n
Знак "Курение запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке - до 30 тысяч рублей, также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.
"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке - до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
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Госдума РФОбществоАртем Метелев (депутат)
 
 
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