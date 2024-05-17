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В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
В Севастополе после атаки беспилотников введен график временного отключения электроэнергии, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:15
2024-05-17T09:15
происшествия
жкх
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. В Севастополе после атаки беспилотников введен график временного отключения электроэнергии, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале.Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. Восстановительные работы, по предварительным оценкам, займут около суток. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах. &quot;График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введенный в полном объеме до окончания аварийно-восстановительных работ&quot;, - написал Горлов.При этом он опубликовал перечень всех улиц и районов, попавших под частичное отключение электроэнергии.
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946568299.html
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происшествия, жкх, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастополь
Происшествия, ЖКХ, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

Власти: в Севастополе ввели график отключения электроэнергии после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. В Севастополе после атаки беспилотников введен график временного отключения электроэнергии, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале.
Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. Восстановительные работы, по предварительным оценкам, займут около суток. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах.
«

"График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введенный в полном объеме до окончания аварийно-восстановительных работ", - написал Горлов.

При этом он опубликовал перечень всех улиц и районов, попавших под частичное отключение электроэнергии.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 04:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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