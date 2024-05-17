https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
В Севастополе после атаки беспилотников введен график временного отключения электроэнергии, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:15
2024-05-17T09:15
2024-05-17T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. В Севастополе после атаки беспилотников введен график временного отключения электроэнергии, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале.Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. Восстановительные работы, по предварительным оценкам, займут около суток. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах. "График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введенный в полном объеме до окончания аварийно-восстановительных работ", - написал Горлов.При этом он опубликовал перечень всех улиц и районов, попавших под частичное отключение электроэнергии.
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В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
Власти: в Севастополе ввели график отключения электроэнергии после атаки БПЛА