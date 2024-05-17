https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946576914.html

В Севастополе проведут точечные отключения света

В Севастополе проведут точечные отключения света - РИА Новости, 17.05.2024

В Севастополе проведут точечные отключения света

Электроподстанция "Севастополь" пострадала после ночной атаки на город, на время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах, учреждениях среднего РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:16

2024-05-17T07:16

2024-05-17T07:35

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

происшествия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Электроподстанция "Севастополь" пострадала после ночной атаки на город, на время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени - по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах" , - написал Развожаев.Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее, отметил он.Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20240517/pozhar-1946573796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины