https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946576914.html
В Севастополе проведут точечные отключения света
В Севастополе проведут точечные отключения света - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе проведут точечные отключения света
Электроподстанция "Севастополь" пострадала после ночной атаки на город, на время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах, учреждениях среднего РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:16
2024-05-17T07:16
2024-05-17T07:35
специальная военная операция на украине
севастополь
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происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Электроподстанция "Севастополь" пострадала после ночной атаки на город, на время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени - по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах" , - написал Развожаев.Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее, отметил он.Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20240517/pozhar-1946573796.html
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севастополь, россия, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Происшествия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе проведут точечные отключения света
Развожаев: в Севастополе проведут точечные отключения света