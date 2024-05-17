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Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 17.05.2024 (обновлено: 04:29 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946568299.html
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 17.05.2024
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:21
2024-05-17T04:29
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет", — написал он.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, севастополь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Михаил Развожаев
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

ВС России успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет", — написал он.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияМихаил Развожаев
 
 
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