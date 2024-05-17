https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946568299.html

Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 17.05.2024

Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:21

2024-05-17T04:21

2024-05-17T04:29

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет", — написал он.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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безопасность, севастополь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, михаил развожаев