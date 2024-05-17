https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946561940.html
В Севастополе отражают атаку беспилотников
В Севастополе отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе отражают атаку беспилотников
Атака беспилотников отражается в Севастополе, несколько уже уничтожены, ущерба гражданской инфраструктуре нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:33
2024-05-17T01:33
2024-05-17T01:36
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происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Атака беспилотников отражается в Севастополе, несколько уже уничтожены, ущерба гражданской инфраструктуре нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе отражают атаку беспилотников
Развожаев: в Севастополе отражают атаку беспилотников, несколько уже уничтожены